На улицах Сеула заметили военную технику после введения военного положения

В Сеуле появилась военная техника после введения военного положения в Южной Корее и созыва войсковых командиров. Офицеры приказали всем батальонам находиться в состоянии боевой готовности.

В соцсетях очевидцы сообщают, что колонны спецтехники направлялись в сторону Нацассамблеи, где сейчас протестующие пытаются прорваться к главному зданию.

Напомним, сегодня президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Такая мера была принята в связи с борьбой со сторонниками Северной Кореи. Теперь в стране запрещается работа парламента и политических партий, все СМИ и издательства должны перейти под контроль командования военного положения, всему медицинскому персоналу предписано вернуться на работу в течение 48 часов.