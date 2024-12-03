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3 декабря, 15:51

На улицах Сеула заметили военную технику после введения военного положения

Военная техника в Сеуле. Обложка © X / Sfaisalafridi

Военная техника в Сеуле. Обложка © X / Sfaisalafridi

В Сеуле появилась военная техника после введения военного положения в Южной Корее и созыва войсковых командиров. Офицеры приказали всем батальонам находиться в состоянии боевой готовности.

В соцсетях очевидцы сообщают, что колонны спецтехники направлялись в сторону Нацассамблеи, где сейчас протестующие пытаются прорваться к главному зданию.

Бронетехника и вертолёты: Жители Сеула рассказали об обстановке после введения военного положения
Бронетехника и вертолёты: Жители Сеула рассказали об обстановке после введения военного положения

Напомним, сегодня президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Такая мера была принята в связи с борьбой со сторонниками Северной Кореи. Теперь в стране запрещается работа парламента и политических партий, все СМИ и издательства должны перейти под контроль командования военного положения, всему медицинскому персоналу предписано вернуться на работу в течение 48 часов.

Алена Пенчугина
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