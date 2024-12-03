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3 декабря, 15:56

«Санкции будут?» Захарова обратилась к Западу из-за военного положения в Южной Корее

Захарова поинтересовалась, будут ли страны Балтии вводить санкции против Сеула

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала происходящее в Сеуле, где прямо сейчас вход в здание парламента Южной Кореи заблокировали после объявления военного положения. Дипломат поинтересовалась, что по этому поводу думают Литва, Латвия и Эстония и планируют ли страны Балтии вводить санкции в отношении Сеула.

«Что на этот счёт решили Литва, Латвия и Эстония? Санкции будут вводить в отношении Сеула? Или Южной Корее повезёт больше, чем Грузии?», — написала Захарова в телеграм-канале.

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Напомним, ранее страны Балтии ввели санкции против властей Грузии из-за подавления протестов. В МИД Эстонии сообщили, что ограничения нацелены на высшее руководство «самопровозглашённого Правительства Грузии». Министр иностранных дел Литвы заявил, что в странах Балтии не приветствуют противников демократии и нарушителей прав человека.

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Telegram / МИД России

Алена Пенчугина
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