Страны Балтии введут санкции против властей Грузии из-за подавления протестов

Литва, Латвия и Эстония договорились о введении санкций против грузинских властей на фоне массовых протестов в стране, вызванных отказом от евроинтеграции. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что рестрикции будут направлены против тех, кто подавлял акции демонстрантов.

По его словам, в странах Балтии не приветствуют противников демократии и нарушителей прав человека.

«Три страны Балтии совместно договорились о введении национальных санкций против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противникам демократии и нарушителям прав человека в наших странах не рады», — написал Ландсбергис в соцсети Х.