Страны Балтии введут санкции против властей Грузии из-за подавления протестов
Литва, Латвия и Эстония договорились о введении санкций против грузинских властей на фоне массовых протестов в стране, вызванных отказом от евроинтеграции. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что рестрикции будут направлены против тех, кто подавлял акции демонстрантов.
По его словам, в странах Балтии не приветствуют противников демократии и нарушителей прав человека.
«Три страны Балтии совместно договорились о введении национальных санкций против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противникам демократии и нарушителям прав человека в наших странах не рады», — написал Ландсбергис в соцсети Х.
В МИД Эстонии сообщили, что ограничения нацелены на высшее руководство «самопровозглашённого Правительства Грузии».
Тем временем США объявили о приостановке стратегического партнёрства с Тбилиси. По мнению американской стороны, решение правящей партии «Грузинская мечта» нарушает конституционные обязательства перед гражданами и делает страну более подверженной влиянию России. Напомним, что 28 ноября премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объявил об отсрочке любых переговоров о вступлении республики в ЕС до 2028 года. В результате крупнейшие города страны охватили массовые протесты, которые переросли в жестокие стычки с силовиками. 30 ноября участники антиправительственных акций даже умудрились поджечь здание парламента на проспекте Руставели и обстрелять спецназ из фейерверкомёта. Несмотря на это, силовикам всё же удалось оттеснить толпу с помощью водомётов.
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