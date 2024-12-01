В Тбилиси спецназ отогнал митингующих от здания парламента, применив водомёты
Силы спецназа полностью взяли под контроль площадь перед парламентом Грузии в Тбилиси, разогнав митингующих, сообщает ТАСС. Для подавления протеста сотрудники применили водомёт и слезоточивый газ, что заставило участников акции разбежаться.
Спецназ разогнал митингующих у здания правительства, применив водомёт и слезоточивый газ. Обложка © Х / elessarchik / Biełsat
Часть протестующих переместилась выше по проспекту Руставели, где они начали сооружать баррикады, чтобы замедлить продвижение силовиков. Напряжённая ситуация сохраняется также на пересечении улиц Чичинадзе и Зубалашвили, где происходят задержания участников протеста. По словам очевидцев, спецназ перегруппировывается, продолжая контролировать основные точки вблизи парламента.
Есть арестованные. Силовики проводят задержания на пересечении улиц Чичинадзе и Зурабашвили, сбоку от здания парламента. Точное число задержанных пресс-служба МВД пока не сообщает.
Напомним, что уличные протесты в Грузии начались после поражения оппозиции на выборах в парламент страны. Несмотря на протесты, итоги голосования официально утвердил ЦИК государства. 28 ноября волнения забурлили с новой силой на фоне заявления властей о постановке на паузу до 2028 года вопроса о начале переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз. Протесты вылились в стычки с силовиками. Поддержать митингующих не преминула и президент Саломе Зурабишвили, заявившая, что она «на стороне народа».
К утру 30 ноября участники волнений устроили погром в офисе правящей партии «Грузинская мечта», но и после этого не подчинились требованию расходиться. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал, что правительство не проявит такой же мягкотелости, как власти Украины в 2014-м году, и не позволит оппозиции устроить майдан и свергнуть режим.
Х / elessarchik