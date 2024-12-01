В Тбилиси спецназ отогнал митингующих от здания парламента, применив водомёты

Силы спецназа полностью взяли под контроль площадь перед парламентом Грузии в Тбилиси, разогнав митингующих, сообщает ТАСС. Для подавления протеста сотрудники применили водомёт и слезоточивый газ, что заставило участников акции разбежаться.

Спецназ разогнал митингующих у здания правительства, применив водомёт и слезоточивый газ. Обложка © Х / elessarchik / Biełsat

Часть протестующих переместилась выше по проспекту Руставели, где они начали сооружать баррикады, чтобы замедлить продвижение силовиков. Напряжённая ситуация сохраняется также на пересечении улиц Чичинадзе и Зубалашвили, где происходят задержания участников протеста. По словам очевидцев, спецназ перегруппировывается, продолжая контролировать основные точки вблизи парламента.