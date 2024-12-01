Госдеп заявил о приостановке стратегического партнёрства США с Грузией

Вашингтон объявил о приостановке стратегического партнёрства с Тбилиси. Это решение было принято после того, как грузинские власти отказались продолжать переговоры о вступлении в Евросоюз, говорится в сообщении Госдепа США.

По мнению американской стороны, решение правящей партии «Грузинская мечта» нарушает конституционные обязательства перед гражданами и делает страну более подверженной влиянию России. В Госдепе также подчеркнули, что ряд действий грузинских властей противоречит основополагающим принципам двустороннего партнёрства, включая приверженность демократическим ценностям, верховенству закона и борьбе с коррупцией.