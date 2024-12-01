Госдеп заявил о приостановке стратегического партнёрства США с Грузией
Вашингтон объявил о приостановке стратегического партнёрства с Тбилиси. Это решение было принято после того, как грузинские власти отказались продолжать переговоры о вступлении в Евросоюз, говорится в сообщении Госдепа США.
По мнению американской стороны, решение правящей партии «Грузинская мечта» нарушает конституционные обязательства перед гражданами и делает страну более подверженной влиянию России. В Госдепе также подчеркнули, что ряд действий грузинских властей противоречит основополагающим принципам двустороннего партнёрства, включая приверженность демократическим ценностям, верховенству закона и борьбе с коррупцией.
Отказ от евроинтеграции, как считают в США, стал причиной утраты прежних оснований для сотрудничества. Вашингтон призвал грузинское правительство пересмотреть свои решения и вернуться к евроатлантическому курсу.
Напомним, 28 ноября в Грузии начались волнения после заявления властей о том, что вопрос о начале переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз будет отложен до 2028 года. Протесты переросли в столкновения с правоохранительными органами. Утром 30 ноября участники протестов устроили погром в офисе правящей партии «Грузинская мечта». Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал, что правительство не проявит слабости, как это было на Украине в 2014 году, и не допустит, чтобы оппозиция устроила аналог майдана и свергла действующий режим. Президент страны Саломе Зурабишвили, поддержавшая протестующих, заявила, что не откажется от мандата по истечению его срока, так как считает парламент нелегитимным.