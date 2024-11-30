Президент Грузии отказалась сложить полномочия, несмотря на истечение мандата
Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что не намерена уходить с поста, несмотря на истечение своего срока, поскольку считает парламент «нелегитимным». Такое заявление политик сделала в своём телеобращении.
«Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента», — сказала она.
А ранее Служба госбезопасности Грузии заявила о попытке насильственного захвата власти. Как рассказывал Life.ru, уличные протесты в Грузии начались после неудачи оппозиции на парламентских выборах. Несмотря на протестные настроения, Центральная избирательная комиссия страны официально утвердила результаты голосования. 28 ноября волнения возобновились с новой силой после заявления властей о том, что вопрос о начале переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз будет отложен до 2028 года. Протесты переросли в столкновения с правоохранительными органами. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку митингующим, заявив, что она «на стороне народа». Утром 30 ноября участники протестов устроили погром в офисе правящей партии «Грузинская мечта», но продолжали оставаться на месте, невзирая на призывы разойтись. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал, что правительство не проявит слабости, как это было в Украине в 2014 году, и не допустит, чтобы оппозиция устроила аналог майдана и свергла действующий режим.
Александр Патрин/ТАСС