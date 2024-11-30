Президент Грузии отказалась сложить полномочия, несмотря на истечение мандата

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что не намерена уходить с поста, несмотря на истечение своего срока, поскольку считает парламент «нелегитимным». Такое заявление политик сделала в своём телеобращении.

«Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента», — сказала она.