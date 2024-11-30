СМИ сообщают о задержанных на митинге в Тбилиси россиянах
«Имеди»: Восемь россиян задержали на митинге в Тбилиси
Не менее восьми граждан России были задержаны в связи с беспорядками на антиправительственном митинге у парламента в Тбилиси. Об этом сообщает провластный телеканал «Имеди».
По информации телеканала, среди задержанных находятся Михаил Моросин (род. 1998), Иван Пилякин (род. 1994), Вадим Башакин (род. 1999), Ярослав Лоскот (род. 2000), Максим Мостовой (род. 1987), Игнат Ковалев (род. 1992), Сергей Пащенко (род. 1979) и Валерий Богомолов (род. 1969).
Им предъявлены обвинения в мелком хулиганстве, неповиновении полиции и других административных правонарушениях.
Уличные протесты в Грузии начались после того, как оппозиция потерпела поражение на парламентских выборах. Несмотря на массовые акции, Центральная избирательная комиссия страны официально подтвердила результаты голосования. 28 ноября волна протестов вспыхнула вновь после заявления правительства о том, что переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз приостановлены до 2028 года. Акции протеста привели к столкновениям с правоохранительными органами. Президент Саломе Зурабишвили выразила свою поддержку протестующим, заявив, что стоит на стороне народа. Утром 30 ноября участники протестов разгромили офис правящей партии «Грузинская мечта», но не разошлись по требованию властей. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство не будет столь мягким, как украинские власти в 2014 году, и не допустит повторения ситуации, когда оппозиция захватила власть.
ТАСС / EPA / DAVID MDZINARISHVILI