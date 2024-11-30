Премьер Грузии обещал не допустить украинского «майдана» в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что страна не допустит никаких новых попыток оппозиции устроить «майдан» и захватить власть. Об этом политик сказал, выступая перед журналистами на брифинге.

«За последние 4 года мы прошли через запланированные извне две попытки революционного сценария со стороны оппозиции. Обе провалились. Сегодня ресурсы оппозиции ещё меньше, исходя из этого, третья попытка не состоится. В Грузии не состоится «нацмайдан», — подчеркнул он.