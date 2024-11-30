Премьер Грузии обещал не допустить украинского «майдана» в стране
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что страна не допустит никаких новых попыток оппозиции устроить «майдан» и захватить власть. Об этом политик сказал, выступая перед журналистами на брифинге.
«За последние 4 года мы прошли через запланированные извне две попытки революционного сценария со стороны оппозиции. Обе провалились. Сегодня ресурсы оппозиции ещё меньше, исходя из этого, третья попытка не состоится. В Грузии не состоится «нацмайдан», — подчеркнул он.
Кобахидзе напомнил, что украинские власти поплатились за свою мягкотелость и лояльное отношение к «майдану». Он заверил, что Грузия — это не Украина образца 2013 года, поэтому Тбилиси не пойдёт по сценарию госпереворота в Киеве.
Напомним, протесты в Грузии начались после проигрыша оппозиции на парламентских выборах. Однако результаты голосования были официально утверждены. Демонстрации возобновились с новой силой 28 ноября после заявления о приостановке рассмотрения вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Они переросли в столкновения с силовиками. К протестам присоединилась и президент страны Саломе Зурабишвили, заявив, что она «вместе с народом». А под утро 30 ноября протестующие в Тбилиси разгромили офис правящей партии «Грузинская мечта». Участники погромов заявили, что не собираются расходиться и после этого.
ТАСС / АР