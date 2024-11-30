Митингующие в Тбилиси забросали офис «Грузинской мечты» камнями и яйцами

По информации агентства, митингующие не успокоились и расходиться не планируют. Несмотря на попытку силовиков разогнать их водомётами, люди переместились подальше на проспект Руставели, но не разошлись. Они разожгли костры и выстроили баррикады. Офис правящей в Грузии политсилы они забросали камнями и яйцами.