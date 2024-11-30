Митингующие в Тбилиси забросали офис «Грузинской мечты» камнями и яйцами
Протестующие в Тбилиси разгромили офис правящей партии «Грузинская мечта»
Протестующие в Тбилиси. Обложка © Telegram / Sputnik Грузия
Протестующие в Тбилиси разгромили офис правящей в стране партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».
По информации агентства, митингующие не успокоились и расходиться не планируют. Несмотря на попытку силовиков разогнать их водомётами, люди переместились подальше на проспект Руставели, но не разошлись. Они разожгли костры и выстроили баррикады. Офис правящей в Грузии политсилы они забросали камнями и яйцами.
Напомним, протесты в Грузии начались после проигрыша оппозиции на парламентских выборах. Несмотря на митинги, результаты были официально утверждены. Демонстрации возобновились с новой силой 28 ноября после заявления о приостановке рассмотрения вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Они переросли в столкновения с силовиками, есть пострадавшие. К протестам присоединилась и президент страны Саломе Зурабишвили, заявив, что она «вместе с народом». Спустя день митинги разгорелись с новой силой.