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30 ноября, 00:36

Митингующие в Тбилиси забросали офис «Грузинской мечты» камнями и яйцами

Протестующие в Тбилиси разгромили офис правящей партии «Грузинская мечта»

Протестующие в Тбилиси. Обложка © Telegram / Sputnik Грузия

Протестующие в Тбилиси. Обложка © Telegram / Sputnik Грузия

Протестующие в Тбилиси разгромили офис правящей в стране партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

По информации агентства, митингующие не успокоились и расходиться не планируют. Несмотря на попытку силовиков разогнать их водомётами, люди переместились подальше на проспект Руставели, но не разошлись. Они разожгли костры и выстроили баррикады. Офис правящей в Грузии политсилы они забросали камнями и яйцами.

Грузинские силовики вновь применили водомёты для разгона протестующих
Грузинские силовики вновь применили водомёты для разгона протестующих

Напомним, протесты в Грузии начались после проигрыша оппозиции на парламентских выборах. Несмотря на митинги, результаты были официально утверждены. Демонстрации возобновились с новой силой 28 ноября после заявления о приостановке рассмотрения вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Они переросли в столкновения с силовиками, есть пострадавшие. К протестам присоединилась и президент страны Саломе Зурабишвили, заявив, что она «вместе с народом». Спустя день митинги разгорелись с новой силой.

Оксана Попова
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