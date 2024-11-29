«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 19:31

Грузинские силовики вновь применили водомёты для разгона протестующих

Силовики Грузии после столкновений с митингующими применили водомёты

Жёсткие стычки с силовиками начались около здания парламента в Тбилиси. Демонстранты второй день выступают против заморозки переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.

Жёсткие стычки с силовиками начались около здания парламента в Тбилиси. Видео © X / jezko_fella / X / Publika_ge / X / Publika_ge

Спецназ начал применять водомёты и слезоточивый газ против протестующих. В ответ летят фейерверки и камни. В данный момент точной информации о задержанных и пострадавших нет.

Медведев отреагировал на истерику Украины из-за разгона протестов в Грузии словом «охренеть»
Медведев отреагировал на истерику Украины из-за разгона протестов в Грузии словом «охренеть»

Протесты в Грузии начались после проигрыша оппозиции на парламентских выборах. Несмотря на митинги, результаты были официально утверждены. Демонстрации возобновились с новой силой 28 ноября после заявления о приостановке рассмотрения вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Они переросли в столкновения с силовиками, есть пострадавшие. К протестам присоединилась и президент страны Саломе Зурабишвили, заявив, что она «вместе с народом». Спустя день митинги разгорелись с новой силой.

Обложка ©

X / Mikiashvili_M / Oto Shengelia

Оксана Попова
  • Новости
  • Грузия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar