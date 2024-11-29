Грузинские силовики вновь применили водомёты для разгона протестующих
Силовики Грузии после столкновений с митингующими применили водомёты
Жёсткие стычки с силовиками начались около здания парламента в Тбилиси. Демонстранты второй день выступают против заморозки переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.
Жёсткие стычки с силовиками начались около здания парламента в Тбилиси. Видео © X / jezko_fella / X / Publika_ge / X / Publika_ge
Спецназ начал применять водомёты и слезоточивый газ против протестующих. В ответ летят фейерверки и камни. В данный момент точной информации о задержанных и пострадавших нет.
Протесты в Грузии начались после проигрыша оппозиции на парламентских выборах. Несмотря на митинги, результаты были официально утверждены. Демонстрации возобновились с новой силой 28 ноября после заявления о приостановке рассмотрения вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Они переросли в столкновения с силовиками, есть пострадавшие. К протестам присоединилась и президент страны Саломе Зурабишвили, заявив, что она «вместе с народом». Спустя день митинги разгорелись с новой силой.
X / Mikiashvili_M / Oto Shengelia