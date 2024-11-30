Служба госбезопасности Грузии заявила о попытке насильственного захвата власти

Антиправительственные митинги у здания парламента в Тбилиси используются для попытки насильственного захвата власти в стране. Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии в социальной сети.

«Происходящие события последних дней в стране показывают, что запланированные деструктивные процессы проходят в соответствии с фактическими обстоятельствами, которые были добыты Службой госбезопасности в рамках следствия по делу о насильственном захвате власти. Об этом мы обществу сообщали и заранее», — сказано в публикации.