Служба госбезопасности Грузии заявила о попытке насильственного захвата власти
Антиправительственные митинги у здания парламента в Тбилиси используются для попытки насильственного захвата власти в стране. Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии в социальной сети.
«Происходящие события последних дней в стране показывают, что запланированные деструктивные процессы проходят в соответствии с фактическими обстоятельствами, которые были добыты Службой госбезопасности в рамках следствия по делу о насильственном захвате власти. Об этом мы обществу сообщали и заранее», — сказано в публикации.
В СГБ отметили, что госпереворот в Грузии соответствует интересам ряда политических партий страны и неправительственных организаций, которые надеются добиться деструктивного развития ситуации. Определённая группа лиц использует народные волнения в Грузии как платформу для соответствующих провокаций. В СГБ добавили, что в связи с происходящим возбуждено уголовное дело в рамках статьи 315 грузинского УК «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии».
Напомним, что уличные протесты в Грузии начались после поражения оппозиции на выборах в парламент страны. Несмотря на протесты, итоги голосования официально утвердил ЦИК государства. 28 ноября волнения забурлили с новой силой на фоне заявления властей о постановке на паузу до 2028 года вопроса о начале переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз. Протесты вылились в стычки с силовиками. Поддержать митингующих не преминула и президент Саломе Зурабишвили, заявившая, что она «на стороне народа». К утру 30 ноября участники волнений устроили погром в офисе правящей партии «Грузинская мечта», но и после этого не подчинились требованию расходиться. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал, что правительство не проявит такой же мягкотелости, как власти Украины в 2014-м году, и не позволит оппозиции устроить майдан и свергнуть режим.
Shutterstock / FOTODOM / George Khelashvili