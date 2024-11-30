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29 ноября, 21:08

Митингующие у здания парламента в Тбилиси начали крушить инфраструктуру

МВД Грузии: Митинг у здания парламента в Тбилиси вышел за рамки закона

Демонстрация у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки законодательства о собраниях и манифестациях, сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

«Несмотря на многочисленные призывы сотрудников правоохранительных органов к участникам митинга не выходить за рамки, определённые законом о собраниях и манифестациях, часть собравшихся вступила в конфронтацию с сотрудниками правоохранительных органов, оскорбляла их словесно, повредила наружное освещение зданий и другое оборудование, подожгла электропроводку», — говорится в сообщении ведомства.

Протесты у здания парламента в Тбилиси. Видео © X / PUBLIKA

Кроме того, сообщается, что в сторону грузинских силовиков были брошены неопознанные предметы, в результате чего один сотрудник полиции получил ранения.

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Напомним, вечером 28 ноября в Тбилиси начались протесты в связи с отказом премьера Кобахидзе от переговоров о вступлении государства в Евросоюз до 2028 года. К утру 29 ноября протестующих вытеснили с проспекта Руставели, однако вечером того же дня протесты вспыхнули вновь.

Обложка ©

X / PUBLIKA

Анатолий Цейко
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