Митингующие у здания парламента в Тбилиси начали крушить инфраструктуру

Демонстрация у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки законодательства о собраниях и манифестациях, сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

«Несмотря на многочисленные призывы сотрудников правоохранительных органов к участникам митинга не выходить за рамки, определённые законом о собраниях и манифестациях, часть собравшихся вступила в конфронтацию с сотрудниками правоохранительных органов, оскорбляла их словесно, повредила наружное освещение зданий и другое оборудование, подожгла электропроводку», — говорится в сообщении ведомства.

Протесты у здания парламента в Тбилиси. Видео © X / PUBLIKA