Митингующие у здания парламента в Тбилиси начали крушить инфраструктуру
МВД Грузии: Митинг у здания парламента в Тбилиси вышел за рамки закона
Демонстрация у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки законодательства о собраниях и манифестациях, сообщает Министерство внутренних дел Грузии.
«Несмотря на многочисленные призывы сотрудников правоохранительных органов к участникам митинга не выходить за рамки, определённые законом о собраниях и манифестациях, часть собравшихся вступила в конфронтацию с сотрудниками правоохранительных органов, оскорбляла их словесно, повредила наружное освещение зданий и другое оборудование, подожгла электропроводку», — говорится в сообщении ведомства.
Протесты у здания парламента в Тбилиси. Видео © X / PUBLIKA
Кроме того, сообщается, что в сторону грузинских силовиков были брошены неопознанные предметы, в результате чего один сотрудник полиции получил ранения.
Напомним, вечером 28 ноября в Тбилиси начались протесты в связи с отказом премьера Кобахидзе от переговоров о вступлении государства в Евросоюз до 2028 года. К утру 29 ноября протестующих вытеснили с проспекта Руставели, однако вечером того же дня протесты вспыхнули вновь.
X / PUBLIKA