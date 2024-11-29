«У всего есть предел»: Власти Грузии вынесли предупреждение послу ЕС в Тбилиси

«Определённое время мы не реагировали на всё это, однако у всего есть свой предел. Если мы не увидим изменения поведения в будущем, то на подобные факты как в отношении посла Евросоюза, так и других послов у нас обязательно будет реакция. Речь идет о дипломатической реакции», — сказал Кобахидзе.