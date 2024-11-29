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29 ноября, 12:20

«У всего есть предел»: Власти Грузии вынесли предупреждение послу ЕС в Тбилиси

Кобахидзе: Власти Грузии примут меры, если посол ЕС в Тбилиси не сменит риторику

Если посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский продолжит вмешиваться во внутренние дела страны, власти Грузии сменят риторику. Об этом заявил премьер-министр закавказского государства Ираклий Кобахидзе на брифинге.

«Определённое время мы не реагировали на всё это, однако у всего есть свой предел. Если мы не увидим изменения поведения в будущем, то на подобные факты как в отношении посла Евросоюза, так и других послов у нас обязательно будет реакция. Речь идет о дипломатической реакции», — сказал Кобахидзе.

Премьер Грузии также уточнил, что оппозиционные настроения в заявлениях Герчинского фигурируют уже давно. Подобное рассматривается как нарушение Венской конвенции.

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Напомним, в последние месяцы Грузия всё решительнее сворачивает с дорожки евроинтеграции. Катализатором к этому стал недавно принятый закон об иноагентах, которым сильно возмутились на Западе. Так, в Штатах заявили, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси, а Евросоюз сообщил о проблемах со вступлением из-за «разногласий в ценностях». На недавних парламентских выборах жители Грузии поддержали правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая выступает за подлинный суверенитет и против вмешательства Запада во внутренние дела. Прозападная оппозиция выборы не признала и стала устраивать акции протеста. Накануне к демонстрации перед зданием парламента в Тбилиси присоединилась президент Саломе Зурабишвили.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EvaL Miko

Мария Любицкая
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