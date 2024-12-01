Сакартвело в огне: Медведев высказался о баталиях в Грузии
Медведев заявил, что Грузия быстро движется по украинскому пути
Протесты с фейерверками в Грузии. Фото © X / Igor Sushko
Грузия с особенной прытью скатывается по той же горке, по которой некогда со свистом в «тёмную бездну» пролетела Украина. Вероятно, возникнут новые гражданские столкновения, заявил у себя в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«В Грузии попытка очередной «цветной («роз», «оранжевой» и пр.) революции». Часть народа на улице орёт, крушит и поджигает всё вокруг. Другая часть безмолвствует. Налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, снова заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном, с одной стороны, и древней землёй Сакартвело (название Грузии на национальном языке) – с другой», — отметил политик.
Медведев подчеркнул, что страна вплотную подошла к моменту, где стране нужно выбрать, что для неё дороже. По одну сторону стоят США, ЕС и НАТО, по другую — древняя земля Сакартвело (так Грузия называется на национальном языке).
Медведев утверждает, что Грузия движется по украинскому сценарию, что всегда имеет весьма грустные последствия, однако грузинский премьер-министр так не считает. По словам Ираклия Кобахидзе, в его стране никогда не случится второго «майдана». А вот президент Зурабишвили наоборот хочет устроить в Тбилиси революцию наподобие той, что была на Украине. Она даже заявила, что не собирается покидать свой пост, так как не считает правительство страны легитимным. Её влекут западные ценности, а Кобахидзе уверен, что европейские власти будут шантажировать и манипулировать Грузией в собственных интересах.