Грузия с особенной прытью скатывается по той же горке, по которой некогда со свистом в «тёмную бездну» пролетела Украина. Вероятно, возникнут новые гражданские столкновения, заявил у себя в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«В Грузии попытка очередной «цветной («роз», «оранжевой» и пр.) революции». Часть народа на улице орёт, крушит и поджигает всё вокруг. Другая часть безмолвствует. Налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, снова заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном, с одной стороны, и древней землёй Сакартвело (название Грузии на национальном языке) – с другой», — отметил политик.