Протестующие подожгли здание парламента Грузии

В грузинском парламенте начался пожар на фоне масштабного митинга, охватившего столицу республики 30 ноября. Возгорание спровоцировали участники антиправительственной акции, которые забросали окна здания на проспекте Руставели петардами и «обстреляли» фейерверками.

На снятых очевидцами кадрах видно, как неизвестные в капюшонах и чёрных балаклавах бегают у окон под одобрительные крики толпы. Некоторая пиротехника полетела и в полицейский спецназ. Также костёр появился перед самим зданием парламента. К настоящему времени возгорание ликвидировано.