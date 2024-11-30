Протестующие подожгли здание парламента Грузии
В грузинском парламенте начался пожар на фоне масштабного митинга, охватившего столицу республики 30 ноября. Возгорание спровоцировали участники антиправительственной акции, которые забросали окна здания на проспекте Руставели петардами и «обстреляли» фейерверками.
На снятых очевидцами кадрах видно, как неизвестные в капюшонах и чёрных балаклавах бегают у окон под одобрительные крики толпы. Некоторая пиротехника полетела и в полицейский спецназ. Также костёр появился перед самим зданием парламента. К настоящему времени возгорание ликвидировано.
Пожар в здании грузинского парламента. Видео © X / Anton Gerashchenko
Серия масштабных митингов прокатилась по нескольким грузинским городам в конце ноября. Силовики расценили произошедшее как попытку насильственного захвата власти и применили против дебоширов спецсредства. Премьер республики пообещал не допустить повторения в стране украинского сценария. Напомним, что поводом для обострения ситуации стало решение парламента отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.