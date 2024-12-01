Митингующие в Грузии пустили в ход фейерверкомёт и погрузили всё в туман
Протестующие в Грузии атаковали спецназ из фейерверкомёта
Участники погромов в центре Грузии атаковали полицейский спецназ из самодельного фейерверкомёта. Импровизированная установка из многозарядных пиротехнических мортир вела бесперебойную стрельбу по силовикам больше полуминуты.
На опубликованных очевидцами кадрах видно, что огонь из фейерверкомёта под одобрительные крики толпы открыл один из протестующих, который не смог совладать с отдачей и начал пятиться назад. Затем на помощь ему пришли единомышленники. В результате место скопления участников антиправительственной акции заволокло густым дымом.
Протестующий с фейерверкомётом. Видео © X / Igor Sushko
Напомним, что активное использование митингующими пиротехники ранее стало причиной возгорания грузинского парламента. К счастью, пожар оперативно потушили, а затем силовики и вовсе смогли отогнать дебоширов от правительственного здания, задействовав слезоточивый газ и водомёты. По мнению местных властей, революцию в республике пытаются устроить внешние силы.
X / Igor Sushko