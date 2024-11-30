За 2 дня протестов в Тбилиси тяжело пострадали 42 сотрудника МВД

В Тбилиси в течение двух дней 42 сотрудника МВД Грузии получили серьёзные травмы из-за агрессивных действий протестующих. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на пресс-конференции.

Он отметил, что пострадавшие были госпитализированы с различными травмами, включая ожоги и переломы. По его словам, протестующие собирали большие камни и строительный мусор на проспекте Руставели, чтобы атаковать правоохранителей. В связи с этим полиция была вынуждена использовать специальные средства для разгона демонстрантов вблизи парламента.

Дарахвелидзе также подтвердил, что в водомётах использовалась не только вода, но и специальная смесь.