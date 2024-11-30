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30 ноября, 14:47

За 2 дня протестов в Тбилиси тяжело пострадали 42 сотрудника МВД

В Тбилиси в течение двух дней 42 сотрудника МВД Грузии получили серьёзные травмы из-за агрессивных действий протестующих. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на пресс-конференции.

Он отметил, что пострадавшие были госпитализированы с различными травмами, включая ожоги и переломы. По его словам, протестующие собирали большие камни и строительный мусор на проспекте Руставели, чтобы атаковать правоохранителей. В связи с этим полиция была вынуждена использовать специальные средства для разгона демонстрантов вблизи парламента.

Дарахвелидзе также подтвердил, что в водомётах использовалась не только вода, но и специальная смесь.

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Напомним, что протесты в Грузии начали развиваться после неудачи оппозиции на парламентских выборах, несмотря на официальное подтверждение результатов голосования. Обострение демонстраций произошло 28 ноября, когда стало известно о приостановлении обсуждения вопроса о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. Протесты перерасходили в столкновения с правоохранительными органами. Президент страны Саломе Зурабишвили также поддержала митингующих, отметив, что она «на стороне народа». Утром 30 ноября в Тбилиси протестующие разгромили офис правящей партии «Грузинская мечта». Участники беспорядков заявили, что не собираются расходиться после этого.

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ТАСС /. EPA / DAVID MDZINARISHVILI

Николь Вербер
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