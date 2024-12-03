«Никто не угрожает»: Эксперт оценил вероятность реального нападения на Южную Корею

3 декабря политическая ситуация в Южной Корее накалилась до предела: президент страны Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, что вызвало острую критику внутри страны. Руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин в разговоре с Life.ru назвал произошедшее «попыткой государственного переворота» правящей верхушкой.

«Никаких внешних причин для введения военного положения нет. Никто Южной Корее не угрожает. Ни Россия, ни Китай и даже Северная Корея, они заняты внутренними проблемами, другими вопросами. А то, что сейчас пытается объявить президент Южной Кореи, это традиционное оправдание, к которому прибегали все диктаторы южнокорейские на протяжении десятков лет», — заявил Жебин.

Эксперт подчеркнул, что нынешний лидер полностью ориентируется на интересы США, игнорируя нужды населения. При этом даже поведение его супруги вызывает вопросы: в парламенте обсуждают запрет на её публичные выступления. Разрыв с парламентской оппозицией, которая имеет большинство, только усилил напряжение в обществе.

«Страна оказалась разделённой практически наполовину. Половина населения выступала за проведение прежнего курса, а нынешний президент круто развернул всё, полностью лёг под США и стал проводить политику, целиком отвечающую американским интересам. Что же касается внутренней политики, то он фактически стал избегать любого разговора с оппозицией, которая имела парламентское большинство. Те меры, которые принимал Юн, без стремления найти какой-то компромисс с другими политиками, политическими партиями, вызывали растущее отторжение», — добавил Жебин.

По мнению эксперта, действия Юна могут привести к массовым протестам, а возможное кровопролитие лишь обострит ситуацию. По его словам, введение военного положения даёт президенту полномочия для арестов оппозиционеров, в том числе парламентариев. Исход ситуации, как считает Жебин, будет зависеть от позиции армии и полиции, которая находится под контролем США.