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Регион
3 декабря, 18:17
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«Внимательно наблюдаем»: В Кремле высказались о ситуации в Южной Корее

Песков: Кремль внимательно наблюдает за тревожной ситуацией в Южной Корее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле воспринимают ситуацию в Южной Корее, связанную с введением военного положения, как тревожную. По его словам, российская сторона внимательно следит за развитием событий.

«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — сказал представитель Кремля в беседе с «Интерфаксом».

Напомним, сегодня президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение, запретив работу парламента и политических партий. Все СМИ и издательства должны были перейти под контроль командования военного положения, а всему медицинскому персоналу было предписано вернуться на работу в течение 48 часов. Русскоязычные жители Сеула рассказали, что обстановка на улицах города спокойная. Суета наблюдалась лишь в самом центре южнокорейской столицы и у здания Национальной ассамблеи. После принятия депутатами резолюции об отмене военного положения военные покинули здание парламента Южной Кореи в Сеуле.

Военное положение и беспорядки в Южной Корее: Что известно
Военное положение и беспорядки в Южной Корее: Что известно
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TACC / AP / Lee Jin-man

Наталья Демьянова
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