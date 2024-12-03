«Внимательно наблюдаем»: В Кремле высказались о ситуации в Южной Корее
Песков: Кремль внимательно наблюдает за тревожной ситуацией в Южной Корее
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле воспринимают ситуацию в Южной Корее, связанную с введением военного положения, как тревожную. По его словам, российская сторона внимательно следит за развитием событий.
«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — сказал представитель Кремля в беседе с «Интерфаксом».
Напомним, сегодня президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение, запретив работу парламента и политических партий. Все СМИ и издательства должны были перейти под контроль командования военного положения, а всему медицинскому персоналу было предписано вернуться на работу в течение 48 часов. Русскоязычные жители Сеула рассказали, что обстановка на улицах города спокойная. Суета наблюдалась лишь в самом центре южнокорейской столицы и у здания Национальной ассамблеи. После принятия депутатами резолюции об отмене военного положения военные покинули здание парламента Южной Кореи в Сеуле.
TACC / AP / Lee Jin-man