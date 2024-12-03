Военное положение и беспорядки в Южной Корее: Что известно

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл чрезвычайное положение в стране. Согласно его заявлению, эта мера якобы связана с «борьбой со сторонниками» КНДР, а причиной таких мер стали попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложения правительства по бюджету. Что известно о ситуации в республике и её столице Сеуле — в материале Life.ru.

Ситуация в Сеуле после введения военного положения. Обложка © ТАСС / ЕРА / YONHAP

По данным южнокорейского агентства «Рёнхап», ввести военное положение Юн Сок Ёлю посоветовал министр обороны Республики Корея Ким Ён Хён. После объявления об этих мерах, которые стали для корейцев неожиданностью, МО страны созвало встречу «ключевых командиров». На улицах Сеула заметили военную технику.

Военная техника в Сеуле. Обложка © X / Sfaisalafridi

Тем временем южнокорейская оппозиция назвала решение президента противоречащим конституции и решила созвать депутатов.

«Президент без всякой причины объявил чрезвычайное военное положение. Танки, бронетехника и солдаты с оружием и мечами скоро будут контролировать страну», — заявил председатель ведущей в Южной Корее оппозиционной демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён.

Согласно требованиям военного положения, контролю подлежат все средства массовой информации и публикации, запрещены проведение митингов, деятельность политических партий, Национального собрания и региональных парламентов. В связи с этим вход и выход в здание Национального собрания был заблокирован. Тем не менее туда направились депутаты.

Также у заблокированного полицией входа в парламентский комплекс собралось несколько сотен протестующих против введения военного положения. Как сообщает телеканал YTN, люди скандируют лозунги против действий президента Юн Сок Ёля, призывая его отменить военное положение и уйти в отставку.

В Южной Корее военные пытаются взять здание парламента под свой контроль. Видео © X / YTN

У входа в Национальное собрание произошла стычка между протестующими и военными. Позже войскам удалось проникнуть в здание через окна. Однако и депутаты смогли провести заседание, где приняли резолюцию, призывающую к отмене военного положения. После этого военные начали покидать территорию парламентского комплекса.

В Республике Корея могут находиться около 5,3 тысячи российских туристов, Посольство РФ в Сеуле уже призвало россиян не участвовать в политических манифестациях.