Силовики заблокировали вход и выход в здание парламента Южной Кореи
Вход и выход из здания Национального собрания Республики Корея заблокировали после объявления военного положения в стране. Перед зданием собрались десятки депутатов. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Обстановка у здания парламента Южной Кореи в Сеуле. Видео © X / MilitantTracker
«По состоянию на 23:30 [17:30 мск] у ворот Нацассамблеи дежурили охранники и сотрудники полиции, разрешая вход только депутатам, сотрудникам парламента и аккредитованным журналистам после проверки документов», — пишет издание.
Ранее Life.ru сообщил, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. В стране запрещается работа парламента и политических партий, все СМИ и издательства должны перейти под контроль командования военного положения, всему медицинскому персоналу предписано вернуться на работу в течение 48 часов. Русскоязычные жители Сеула рассказали, что обстановка на улицах города спокойная. Суета наблюдается лишь в самом центре южнокорейской столицы и у здания Национальной ассамблеи. Депутаты пытаются прорваться внутрь и отменить военное положение, а также проголосовать за импичмент президенту. На улицах южнокорейской столицы заметили военную технику и вертолёты.
X / MilitantTracker