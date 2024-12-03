Названо возможное число российских туристов, которые сейчас находятся в Южной Корее

Ассоциация туроператоров России сообщила, что в Южной Корее сейчас могут находиться около 5,3 тысячи российских туристов. Однако просьб о досрочном прекращении отдыха в этой стране и аннуляций туров пока не фиксируется.

«По данным АТОР, в Республике Корея сейчас может находиться около 5,3 тысячи россиян — как организованных, так и самостоятельных, в том числе прибывших с целью транзитного перелёта в третьи страны Азии», — уточняет АТОР.