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3 декабря, 16:03

Названо возможное число российских туристов, которые сейчас находятся в Южной Корее

АТОР: В Южной Корее могут находиться около 5,3 тысячи российских туристов

Ассоциация туроператоров России сообщила, что в Южной Корее сейчас могут находиться около 5,3 тысячи российских туристов. Однако просьб о досрочном прекращении отдыха в этой стране и аннуляций туров пока не фиксируется.

«По данным АТОР, в Республике Корея сейчас может находиться около 5,3 тысячи россиян — как организованных, так и самостоятельных, в том числе прибывших с целью транзитного перелёта в третьи страны Азии», — уточняет АТОР.

Там также уточнили, что аэропорт Сеула Инчхон работает в штатном режиме. Прилёты и вылеты отображаются преимущественно как выполняемые по расписанию.

«Санкции будут?» Захарова обратилась к Западу из-за военного положения в Южной Корее
«Санкции будут?» Захарова обратилась к Западу из-за военного положения в Южной Корее

Ранее Life.ru сообщил, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. В стране запрещается работа парламента и политических партий, все СМИ и издательства должны перейти под контроль командования военного положения, всему медицинскому персоналу предписано вернуться на работу в течение 48 часов. Русскоязычные жители Сеула рассказали, что обстановка на улицах города спокойная. Суета наблюдается лишь в самом центре южнокорейской столицы и у здания Национальной ассамблеи. Депутаты пытаются прорваться внутрь и отменить военное положение, а также проголосовать за импичмент президенту. На улицах южнокорейской столицы заметили военную технику и вертолёты.

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X / bushra585

Алена Пенчугина
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