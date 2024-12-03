Депутаты от оппозиции пытаются отбить у военных здание парламента Южной Кореи

В Южной Корее войска, обеспечивающие военное положение, пытаются войти в здание Национального собрания страны. У входа происходит стычка с гражданами, сообщает телеканал YTN.

По информации канала, группа граждан, среди которых есть и депутаты, не позволяет небольшому отряду военных войти в здание. В результате между сторонами возникает потасовка, и на данный момент гражданским удается сдерживать военнослужащих.

В Южной Корее военные пытаются взять здание парламента под свой контроль. Видео © X/ YTN

Тем временем депутаты оппозиционных партий перелезают через забор парламента, чтобы получить шанс проголосовать за импичмент президента Юн Сок Ёля. Лидер оппозиции Ли Чже Мен заявил, что они не признают его президентом, и призвал граждан выходить под парламент. Тем не менее, голосования в ближайшее время ждать не стоит — двери в парламент закрыты, а на крышу сел вертолёт спецназа.

Депутаты перелазают через забор Национального собрания. Видео © Mash