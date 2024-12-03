Депутаты от оппозиции пытаются отбить у военных здание парламента Южной Кореи
В Южной Корее войска, обеспечивающие военное положение, пытаются войти в здание Национального собрания страны. У входа происходит стычка с гражданами, сообщает телеканал YTN.
По информации канала, группа граждан, среди которых есть и депутаты, не позволяет небольшому отряду военных войти в здание. В результате между сторонами возникает потасовка, и на данный момент гражданским удается сдерживать военнослужащих.
В Южной Корее военные пытаются взять здание парламента под свой контроль. Видео © X/ YTN
Тем временем депутаты оппозиционных партий перелезают через забор парламента, чтобы получить шанс проголосовать за импичмент президента Юн Сок Ёля. Лидер оппозиции Ли Чже Мен заявил, что они не признают его президентом, и призвал граждан выходить под парламент. Тем не менее, голосования в ближайшее время ждать не стоит — двери в парламент закрыты, а на крышу сел вертолёт спецназа.
Депутаты перелазают через забор Национального собрания. Видео © Mash
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение после того как парламент начал процедуру импичмента ряда высших чиновников и отклонила предложения правительства по бюджету. В стране запрещается работа парламента и политических партий, все СМИ и издательства должны перейти под контроль командования военного положения, всему медицинскому персоналу предписано вернуться на работу в течение 48 часов. Оппозиция фактически обвиняет президента в попытке установить военную диктатуру. И призывают людей выходить на акции протеста.