Названа возможная дата голосования по импичменту президента Южной Кореи
Yonhap: Оппозиция Южной Кореи инициирует импичмент президента 4 декабря
Юн Сок Ёль. Обложка © ТАСС / АР / Fernando Vergara
Сегодня, 4 декабря, оппозиционные партии Южной Кореи планируют представить предложение об импичменте президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает местное издание Yonhap.
На данный момент неизвестно, представлено ли требование. Согласно нормам, голосование по такому делу должно состояться в течение 24-72 часов, соответственно стоит ожидать этого 6 или 7 декабря.
Юн Сок Ёлю 57 лет. Пост президента Южной Кореи он занял в 2022 году, сменив на нём Мун Чжэ Ина.
Напомним, 3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения из-за якобы угрозы из КНДР. Позже парламент Южной Кореи отклонил эту меру и потребовал отменить его. Согласно закону, глава государства был обязан незамедлительно выполнить решение парламента, однако сделал это лишь спустя несколько часов. Вскоре руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку. Оппозиция требует, чтобы президент поступил аналогичным образом.