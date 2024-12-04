Названа возможная дата голосования по импичменту президента Южной Кореи

Сегодня, 4 декабря, оппозиционные партии Южной Кореи планируют представить предложение об импичменте президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает местное издание Yonhap.

На данный момент неизвестно, представлено ли требование. Согласно нормам, голосование по такому делу должно состояться в течение 24-72 часов, соответственно стоит ожидать этого 6 или 7 декабря.