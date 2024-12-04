Маск словом из трёх букв отреагировал на отмену военного положения в Южной Корее

Американский миллиардер Илон Маск назвал информацию о военном положении в Сеуле шокирующей и удивился его отмене. Своё мнение бизнесмен выразил в социальной сети X.

«Да, это шокирует», — написал бизнесмен, комментируя пост пользователя, в котором тот задался вопросом о происходящем в стране.