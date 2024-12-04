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4 декабря, 05:15

Маск словом из трёх букв отреагировал на отмену военного положения в Южной Корее

Бизнесмен Илон Маск назвал ситуацию в Южной Корее шокирующей

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский миллиардер Илон Маск назвал информацию о военном положении в Сеуле шокирующей и удивился его отмене. Своё мнение бизнесмен выразил в социальной сети X.

«Да, это шокирует», — написал бизнесмен, комментируя пост пользователя, в котором тот задался вопросом о происходящем в стране.

В другом посте говорилось, что парламент Южной Кореи единогласно принял решение об отмене военного положения. Под ним Маск написал «вау».

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Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения якобы для борьбы с «просеверокорейскими силами». Вскоре парламент страны отклонил этот шаг и потребовал его отмены. По конституции, президент должен сразу отреагировать на требования парламента, однако отмена военного положения была объявлена лишь через несколько часов. Позднее руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку. Тем временем оппозиция готовится обвинить главу государства в госизмене и требует, что он покинул свой пост.

Николай Рюмин
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