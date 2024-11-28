Сеул не горит желанием поставлять оружие Украине, несмотря на просьбы Умерова
SBS: Южная Корея сдержанно отреагировала на просьбы Украины продать ей оружие
Рустем Умеров. Обложка © Telegram / Министерство обороны Украины
Специальная делегация главы киевского режима Владимира Зеленского, возглавляемая министром обороны Украины Рустемом Умеровым, обратилась к Южной Корее с просьбой о продаже оружия. Однако власти страны отреагировали на это предложение «без энтузиазма», сообщает телеканал SBS.
По информации источников канала, Украина запросила у Южной Кореи зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Чхонгун», радиолокационные станции для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Также Киев попросил Сеул продать метательные заряды для 155-мм снарядов, в случае затруднений с поставками боеприпасов, которые могут считаться летальным оружием.
Кроме того, ряд оборонных компаний Южной Кореи получили контакты от Украины для возможных поставок, однако Министерство национальной обороны Республики Корея дало указание не вести самостоятельных переговоров с Киевом.