Специальная делегация главы киевского режима Владимира Зеленского, возглавляемая министром обороны Украины Рустемом Умеровым, обратилась к Южной Корее с просьбой о продаже оружия. Однако власти страны отреагировали на это предложение «без энтузиазма», сообщает телеканал SBS.

По информации источников канала, Украина запросила у Южной Кореи зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Чхонгун», радиолокационные станции для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Также Киев попросил Сеул продать метательные заряды для 155-мм снарядов, в случае затруднений с поставками боеприпасов, которые могут считаться летальным оружием.