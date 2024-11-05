«Мы наблюдаем»: В Кремле указали на попытки Киева вовлечь Сеул в украинский конфликт

Киев и его западные союзники делают всё, чтобы вовлечь новые страны в конфликт на Украине. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, как Киев, так и европейские государства предпринимают «делают очень многое», чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта. В частности, отметил Песков, к происходящему пытаются притянуть и Южную Корею.