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5 ноября, 09:30

«Мы наблюдаем»: В Кремле указали на попытки Киева вовлечь Сеул в украинский конфликт

Песков: Киев и страны Запада пытаются вовлечь Южную Корею в конфликт на Украине

Киев и его западные союзники делают всё, чтобы вовлечь новые страны в конфликт на Украине. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, как Киев, так и европейские государства предпринимают «делают очень многое», чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта. В частности, отметил Песков, к происходящему пытаются притянуть и Южную Корею.

«В том числе и киевский режим, конечно же, пытается сделать всё, чтобы вовлечь туда Сеул, это мы наблюдаем», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее издание Newspim сообщило, что власти Южной Кореи обсуждают план по отправке военнослужащих на Украину, а также поставки ей оружия. В связи с этим ведущая оппозиционная партия пригрозила главе Минобороны Ким Ён Хёну импичментом в случае отправки южнокорейских военных на территорию Незалежной без согласия парламента.

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Александр Юнашев
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