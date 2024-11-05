«Мы наблюдаем»: В Кремле указали на попытки Киева вовлечь Сеул в украинский конфликт
Песков: Киев и страны Запада пытаются вовлечь Южную Корею в конфликт на Украине
Киев и его западные союзники делают всё, чтобы вовлечь новые страны в конфликт на Украине. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, как Киев, так и европейские государства предпринимают «делают очень многое», чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта. В частности, отметил Песков, к происходящему пытаются притянуть и Южную Корею.
«В том числе и киевский режим, конечно же, пытается сделать всё, чтобы вовлечь туда Сеул, это мы наблюдаем», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее издание Newspim сообщило, что власти Южной Кореи обсуждают план по отправке военнослужащих на Украину, а также поставки ей оружия. В связи с этим ведущая оппозиционная партия пригрозила главе Минобороны Ким Ён Хёну импичментом в случае отправки южнокорейских военных на территорию Незалежной без согласия парламента.
Life.ru