Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым собралась в Южную Корею, чтобы выпросить новое вооружение. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на неназванный источник.

Согласно информации инсайдера, делегация из Киева планирует представить перечень требуемого вооружения, в который входят зенитные ракеты и артиллерийские системы. Аналитики полагают, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США и многократных предупреждений со стороны Москвы, Сеул займёт осторожную позицию по данному вопросу. Пресс-секретарь Министерства обороны Южной Кореи не стал давать комментарии.

«Ожидается, что правительство займет выжидательный подход, отслеживая военное сотрудничество России с Северной Кореей, прежде чем принимать решение о своих следующих шагах», — рассказал научный сотрудник Корейского института анализа обороны Ду Чжин Хо.