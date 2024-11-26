Министр обороны Украины едет в Южную Корею вымаливать новое оружие
Министр обороны Украины поедет в Южную Корею с просьбой о поставках оружия
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photowalking
Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым собралась в Южную Корею, чтобы выпросить новое вооружение. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на неназванный источник.
Согласно информации инсайдера, делегация из Киева планирует представить перечень требуемого вооружения, в который входят зенитные ракеты и артиллерийские системы. Аналитики полагают, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США и многократных предупреждений со стороны Москвы, Сеул займёт осторожную позицию по данному вопросу. Пресс-секретарь Министерства обороны Южной Кореи не стал давать комментарии.
«Ожидается, что правительство займет выжидательный подход, отслеживая военное сотрудничество России с Северной Кореей, прежде чем принимать решение о своих следующих шагах», — рассказал научный сотрудник Корейского института анализа обороны Ду Чжин Хо.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что если Южная Корея примет решение о поставках оружия Украине, это приведет к окончательному разрыву отношений с Москвой. Он предупредил, что РФ ответит всеми доступными способами и призвал Сеул оценивать ситуацию реалистично, избегая необдуманных действий. Руденко выразил надежду на то, что Южная Корея сосредоточится на своих долгосрочных национальных интересах.