Чемодан, вокзал, Россия — что привёз канцлер ФРГ Зеленскому и почему ЕС делает вид, что не сдаёт назад, 3 декабря Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, что привёз в чемодане в Киев канцлер ФРГ Шольц и как Украина «готовится» к мирным переговорам, — новости Украины в материале Life.ru. 3 декабря, 18:45 Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Зеленскому вооружений на 650 миллионов евро. Обложка © Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld

Если кто-то переживал, что наши могут договориться насчёт мира на Украине, то можете выдохнуть (кто-то с облегчением, кто-то с разочарованием): кина не будет. С нашей стороны глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз заявил, что никакой передышки для киевского режима не будет. Поставить вопрос на паузу, за время которой киевский режим снова накачают оружием, наловят «добровольцев», сформируют новые воинские части, запасутся боеприпасами, настроят оборонительных линий и будут производить дроны и ракеты, чтобы ими бить по нашей территории, — нам это совершенно не интересно.

Тем более что при сохранении нынешнего режима на Украине тогда будут продолжаться и работа мошеннических колл-центров оттуда, и попытки вербовки на нашей территории диверсантов и террористов. Опять же, Лавров снова озвучил среди целей СВО (они не изменились) демилитаризацию и денацификацию. Демилитаризация недостижима, если западные политики говорят: «Мы продолжим снабжать Украину оружием». Денацификация невозможна без контроля над всей территорией бывшей Украины. Поэтому продолжаем.

С их стороны вышел на пресс-конференцию карликовый наркоман и попытался послать Россию «на три буквы». Уровень дипломатии «быдло с криворожских окраин». Пока что Россия его и его недорейх на эти самые три буквы и нахлобучивает.

А с чего вдруг карликовый диктатор, который ещё пару дней назад плакался в интервью «Скай Ньюз», что он готов уступить территории в обмен на зонтик НАТО («зонтик» он сказать не может, «парасольку» ни один переводчик не поймёт, поэтому он хрюкнул «гамбрэлла»). Против приглашения Украины в НАТО выступают США, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания, сообщает газета Le Monde.

К нему приехал канцлер ФРГ Олаф Шольц, привёз чемодан со свежим порошком и пообещал вооружений на 650 миллионов евро. Зеленский просто забыл, что в их ценах это несколько десятков танков и/или пара систем ПВО максимум. Поэтому сразу в глазах блеск «перемоги» и рассказы про «мы вернём Крым» (вы его уже вернули законным владельцам 10 лет назад, успокойся уже).

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Или его приободрило заявление ЕС, что «решения по отправке войск на Украину нет, но все карты на столе»? Так это чистой воды блеф в надежде улучшить возможные переговорные позиции в случае, если переговоры всё-таки начнутся. Блеф, за которым ничего нет. Так, например, британские силы быстрого реагирования — это 12 тысяч солдат, которых в случае чего просто сметут. Количество дееспособных войск в странах ЕС сопоставимое. Запасы вооружений вычерпаны по донышко. Мотивации воевать у населения нет. С деньгами тоже огромные проблемы.

«Все карты на столе» в данном случае означает, что мы их все видим. И они нас не впечатляют. Товарищ Пушкин обо всех таких угрозах сказал ещё почти 200 лет назад: Так высылайте ж к нам, витии, Своих озлобленных сынов: Есть место им в полях России, Среди нечуждых им гробов.

И, наконец, столь обсуждаемый в последние пару недель «план Келлога» для урегулирования конфликта на Украине. Начнём с того, что это никогда не было «планом». Скорее это была аналитическая записка, написанная ещё весной, в начале президентской избирательной кампании Дональда Трампа. И большая часть этого опуса, сугубо предвыборно-пропагандистского, рассказывала, какой глупый и неправильный Байден и как он всё глупо и неправильно делает.

Кит Келлог. Фото © ТАСС / Zuma / ZEUS

Конечно, к этому прилагался и список «вот как надо было» с перечнем хотелок. С рассказами про мощных ковбоев, которые кавалерийским наскоком всех нагнут и принудят (в этом месте очень обидно засмеялся Ким Чен Ын). Плюс к этому за полгода после написания данной записки ситуация сильно изменилась не в пользу Запада в целом и киевского режима в частности.

И вот теперь это усиленно выдаётся за «мирный план Келлога». Хотя в нормальном плане должно быть перечисление целей, сил и средств, изложена последовательность действий, назначены ответственные и так далее — ничего это там нет.

И пункты этого «плана» абсолютно нереалистичные. Например, «оказать давление на Москву и Киев, чтобы они договорились о прекращении огня и начали переговоры». Во-первых, прекращения огня не будет, сто раз сказано. Во-вторых, с кем переговоры? С просроченным охамевшим криворожским быдлом, матерно ругающимся на публичных пресс-конференциях?

Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц (справа налево). Фото © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Или «отложить членство Украины в НАТО на 10 лет». Да хоть на 50 — наш ответ: «Никогда». И выход НАТО на границы 1991 года, то есть НАТО уходит и из тех стран, в которые зашло за последние 33 года.

Или «Поддержка Украины: продолжение военной помощи». Это прямо противоречит демилитаризации. И при этом нет ответов ни на один из вопросов: 1. А России это зачем? 2. А иначе что? 3. А что взамен?

С таким подходом и такими «планами» пусть даже и не начинают ввиду бесполезности. А то будет как с Анналеной в Китае: журналистов выпроводят из зала и итоговой пресс-конференции не будет. Ибо «бешенство матки» (это медицинский термин) и связанная с ним истерия — это неприличное зрелище. У американцев такое же заболевание, только на почве неудовлетворённого величия.

СВО будет продолжаться, пока её цели (в том числе геополитические) не будут полностью достигнуты.

Авторы Александр Роджерс