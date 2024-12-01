Киевский режим прячется под землю после «Орешника», в США штаты просятся в Канаду, чем обернётся возможная потеря Сирии, 1 декабря Военный эксперт Александр Степанов — о том, как США готовятся к полураспаду, как изменили мир ракеты «Орешник», что передала разведка России коллегам по СНГ — в обзоре новостей за неделю с 25 ноября по 1 декабря. 30 ноября, 21:07 Как изменился мир после демонстрации новейших ракет «Орешник» и почему США плавно покидают европейский ТВД — в международном дайджесте Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LeStudio

Что значит потеря Сирии для России

После вторжения боевиков на северо-запад Сирии и потери руководством САР провинции Идлиб и большей части города Алеппо правительство Арабской Республики обратилось к Ирану с просьбой направить войска для отражения удара. Министр иностранных дел Ирана вылетел в Дамаск. Также появились сообщения о начале боёв за город Хама.

Эти события можно назвать попыткой реванша со стороны американских прокси из числа выращенных экстремистов. Результатом потенциальной утраты Хамы и продвижения к Хомсу станет угроза для баз ВС РФ в Хмеймиме и Тартусе, которые играют ключевую роль в ближневосточной и африканской стратегии России. Что скажется и на возможности нашего флота присутствовать в Восточном Средиземноморье, сломает логистику африканских проектов, частью которых является авиабаза Хмеймим.

Сдача боевикам Сирии лишит Иран его стратегического проекта — сухопутного моста Иран – Ирак – Сирия – Ливан, разрушить который пытаются Вашингтон и Тель-Авив. Сирийская трещина отразится и на потере баланса сил в Закавказье, поскольку Россия и Иран приоритетно заняты решением задач в своём приграничье.

Удар по проекту транспортного коридора (МТК) между Россией, Индией, Ираном и соседними странами (всего 11 стран) «Север – Юг» (NS) и продолжение раскачки Ближнего Востока масштабирует палестино-израильский конфликт и дестабилизирует весь регион. А это ключевая логистическая артерия будущей связности Евразии, без западного участия.

Казахстан, ядерный зонтик для ОДКБ

Уходящая неделя запомнилась чередой знаковых международных событий по обе линии глобального противостояния. Выступление главы России Владимира Путина в Астане заложило основу оформления обновлённой концепции паневразийской безопасности, учитывающей многократно возросшие риски и угрозы со стороны коллективного Запада. Оборонные решения России получают распространение на всех участников ОДКБ, формируя помимо арсенала обычных вооружений ядерный зонтик и дополнительные гарантии коллективной безопасности.

Важнейший итог встреч в Астане — масштабирование основ политики ядерного сдерживания РФ на уровень единого евразийского механизма коллективной обороны, которая дополняется и конвенциональными гиперзвуковыми системами, способными успокоить самые горячие головы в Брюсселе и Пентагоне.

Двусторонние отношения с Казахстаном также выходят на новый уровень стратегического для всего постсоветского пространства значения. Республика с 2022 года получила российские инвестиции в объёме 13 трлн рублей для реализации 99 национально значимых проектов. Госкорпорация «Росатом» предлагает Астане проект АЭС, выкупив 100% Степногорского горно-химического комбината у офшоров Ganberg и Gexior Limited. Тем самым западный корпоративный сектор выдавливается из стратегической отрасли мирного атома, которая опять играет ключевую роль в вопросе будущей энергетической безопасности всего региона.

Кроме того, РЖД и казахстанская «КТЖ Экспресс» создадут логистического оператора для международного транспортного коридора «Север – Юг», мультимодальный маршрут которого от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) составляет 7,2 тысячи километров. Альтернативная логистика без западного участия. Сегодня Казахстан как никогда на подъёме и защищать национальные интересы не только способен, но и намерен, не забывая учитывать коллективные решения с Москвой и партнёрами по ОДКБ.

Что изменили РСМД «Орешник»

Украинский парламент уже начал зарываться в землю после демонстрации «Орешника». Фото © mil.ru

Не обошли участники саммита ОДКБ стороной и обсуждение потенциала РСМД «Орешник», последствия боевого применения которого возымели серьёзное послевкусие после осознания военно-политическим сообществом Запада истинных масштабов данного инструмента сдерживания. И речь тут не про сценарий обнуления проекта Украины.

Хотя на днях Financial Times сообщила, что депутаты украинской Рады переместились из здания на улице Грушевского в «тщательно охраняемый правительственный квартал», испугавшись «Орешника». И, вероятно, в Киеве не только народные избранники зарываются теперь под землю.

Вопрос стоит шире: есть ли в западном блоке средства противодействия такому оружию в случае его развёртывания не только на европейском направлении, но и, например, в районе Карибского бассейна? Откуда боевой блок с 6 РГЧ способен добить до реальных центров принятия решений в Вашингтоне, а также ядерных арсеналов на территории США, шахтных пусковых установок, военно-морских и авиабаз. Аналогичному воздействию могут быть подвергнуты крупнейшие зарубежные базы США в Южной Корее и Японии при развёртывании «Орешника» на восточном направлении.

Вместе с тем рефлексия на применение «Орешника» отражается гулким эхом в западных СМИ. На страницах Le Figaro, подбадривающей своим заголовком «Варшаву и Киев не запугать!» восточно-европейских исполнителей плана НАТО на эскалацию.

Излил свою неустойчивую уверенность в этой статье премьер-министр Польши Дональд Туск, заявив: «Мы не позволим напугать себя угрозами такого рода и будем поддерживать Украину до тех пор, пока она будет нуждаться в нашей помощи». Видимо, до того момента, «когда в их доме будет играть музыка, но они её не услышат».

О чём предупредили спецслужбы России

На не менее значимом, но, возможно, менее публичном 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств – участников СНГ директор СВР РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что «Россия категорически отвергает любые варианты замораживания конфликта на Украине».

Фиксируя российскую позицию слома прежнего прозападного глобального порядка, он также подчеркнул, что «как молодое вино разрывает старые мехи, так и многополярность не вмещается в выстроенную Вашингтоном глобальную систему господства и подчинения, основанную на долларе и произволе США».

В свою очередь глава МИД РФ С. Лавров заявил, что «Североатлантический альянс отбросил все приличия, позволяя себе заявления о возможности превентивных ударов по территории России». Сверка часов по линии спецслужб на актуальном этапе обеспечивает дополнительную оперативную осведомлённость о планах и намерениях противника, закладывает основу коллективной безопасности на постсоветском пространстве.

В Европе раскручивают внутренних викингов для войны с РФ

ЕС готовится подхватить флаг эскалации в украинском конфликте с Россией. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Пытаясь максимально затянуть процесс мирного урегулирования, генсек НАТО Марк Рютте в своём комментарии для издания The Hill обозначил, что «Украина сейчас слишком слаба, чтобы добиться хороших для себя результатов на переговорах с Россией». Он надеется, что со временем позиции Киева усилятся, однако не уточняет, на чём основаны его расчёты. А их там нет. Есть цель — затянуть кровавую бойню, обеспечить подготовку новых плацдармов и вывести эскалацию на новый уровень вовлечённости стран Восточной и Северной Европы.

В развитие такой логики главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Польши и Швеции заявили о намерении ввести дополнительные санкции против России. В заявлении говорится: «Мы стремимся усилить наше сдерживание и оборону… и расширить санкции против России, а также против тех, кто способствует российской агрессии».

Также они отметили, что в совокупности они являются крупнейшими донорами военной помощи Украине на душу населения. Видимо, в перспективе количество этих душ решено значительно проредить, формируя условия для прямого втягивания в конфликт с РФ.

Раскручивая внутреннего викинга, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил: «Мы будем действовать, чтобы сдерживать, оспаривать и противодействовать агрессивным действиям России в Балтийском море, на Украине и за её пределами». В итоге семь стран, которые граничат с Россией или находятся рядом с ней, а также являются членами НАТО, заявили, что они также усиливают поддержку Украины, «в том числе оборонной промышленности Украины, в том числе производства боеприпасов».

Буквально на днях финская группа оборонных и охранных технологий Summa Defense Oy заявила о запуске в 2025 году совместной с украинскими партнёрами производственной площадки по производству различных типов автономных систем. Акцент предприятие сделает на дронах камикадзе, морских платформах минирования и модульных ударных наземных комплексах.

В США новый тренд — ряд штатов попросились в Канаду

В США активно обсуждается идея сенатора Лиз Крюгер о выделении четырёх штатов, которые выступают против политики Дональда Трампа, и их присоединении к Канаде. Сенатор от штата Нью-Йорк предложила даже удерживать федеральные налоги, чтобы впоследствии создать новое государство. В её представлении Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс и Вермонт объединятся и образуют великолепную новую провинцию, которая будет располагаться на юго-востоке страны. «Большинство жителей этих штатов являются прогрессивными демократами, и их взгляды прекрасно соответствуют политической философии как минимум большинства канадских политиков», — утверждает Крюгер. Конечно, эта идея останется, вероятно, только на бумаге, но тенденция по дезинтеграции самих штатов уже не впервые всплывает в повестке, и канадское направление в этом смысле приобретает новое значение.

Всё это происходит на фоне новой ядерной гонки. Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) работает над расширением своих мощностей переработки плутония и производства сердечников боеголовок, чтобы соответствовать требованиям выпуска не менее 80 единиц в год к 2030 году. Их США не создавали с конца 1980-х годов. В реализации участвует свыше 67 тыс. сотрудников, количество которых за последние десять лет увеличено более чем на 70%. Заложено на данный формат модернизации $138 млрд до 2049 года, что фактически означает запуск гонки в сфере ЯО.

Запад сдаёт Украину

Британский The Economist вышел с новой обложкой: «Наименее плохой вариант для Украины», где авторы рассуждают, как добиться успеха в мирных переговорах, но больше всего опасаются, что вновь избранный президент США Дональд Трамп заключит «катастрофическую» для Украины сделку. На фоне успехов Российской армии на фронтах издание пророчит Незалежной «драматические перемены». Ранее немецкое издание Bild взяло интервью у американского политолога Яна Бреммера, который посоветовал Европе подготовиться к разделу Украины.

Киев и Вашингтон толкают Южную Корею в конфликт с Россией

Южная Корея может втянуться в прямой конфликт с РФ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock for you

Министр обороны Украины Рустем Умеров отправился 27 ноября с визитом в Южную Корею, чтобы клянчить необходимое оборудование, в которое входят зенитные ракеты и артиллерийские установки. Следуя примеру поляков, украинские главари пытаются зацепиться за возможности южнокорейского ВПК, претендуя даже на ракеты средней дальности.

В этом случае Южная Корея может втянуться в прямой конфликт с РФ. В частности, речь может идти о всей линейке ракет Hyunmoo (в переводе с корейского «Чёрная черепаха», персонаж китайской и корейской мифологии, связанный с созвездиями Севера).

Наиболее реалистичный сценарий — поставки ВСУ оперативно-тактической твердотопливной баллистической ракеты Hyunmoo-2, которая стоит на вооружении с 2011 года. В 2017 году испытана самая дальнобойная версия Hyunmoo 2С, способная поражать объекты на дистанции 800 км с весом боевой части 500 кг. Готов ли Сеул к прямому соучастию в военных преступлениях киевского режима — покажет время и степень зависимости от Вашингтона. А она, судя по всему, максимальная.

Однако, несмотря на потуги киевских главарей, агентство Рёнхап сообщило, что Южная Корея, скорее всего, продолжит воздерживаться от поставок летальных вооружений Киеву до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

На этом фоне министр обороны России Белоусов прилетел в КНДР с необъявленным визитом, где у него запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики. В США ранее выражали беспокойство по поводу углубления военных связей двух стран. И это немудрено. Недавние тесты северокорейских МБР демонстрируют потенциал воздействия не только на сами США, но и инфраструктуру НАТО в Европе. Что в совокупности с эффектом от «Орешника» даёт двойной панический эффект для натовского генералитета.

Авторы Александр Степанов