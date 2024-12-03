«Ким Чен Ын в изумлении»: Кореевед прокомментировал ситуацию в Южной Корее
Кореевед Ланьков: Ким Чен Ын не ожидал введения военного положения в Южной Корее
Протестующие против введения военного положения и требующие отставки президента Южной Кореи Юн Сок Ёля перед зданием парламента. Обложка © TACC / AP / Ahn Young-joon
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «рехнулся», заявил профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков. Таким образом он прокомментировал новость о введении военного положения в стране.
«Я в Пекине. Говорить не буду до уяснения ситуации и своего возвращения в Сеул. Кажется, президент Юн рехнулся. Ким Чен Ын воспользоваться [ситуацией] не может и, полагаю, сам в изумлении», — заявил Ланьков в беседе с «Газетой.ru».
Сегодня, 3 декабря, президент Южной Кореи ввёл в стране военное положение. Все СМИ и издательства должны перейти под контроль командования военного положения, медицинскому персоналу предписано вернуться на работу в течение 48 часов, запрещается работа парламента и политических партий. Однако парламент Южной Кореи принял решение отменить военное положение в стране. Русскоязычные жители Сеула рассказали, что обстановка на улицах города спокойная. Суета наблюдается лишь в самом центре южнокорейской столицы и у здания Национальной ассамблеи. На улицах южнокорейской столицы заметили военную технику и вертолёты.