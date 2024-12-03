«Ким Чен Ын в изумлении»: Кореевед прокомментировал ситуацию в Южной Корее

«Я в Пекине. Говорить не буду до уяснения ситуации и своего возвращения в Сеул. Кажется, президент Юн рехнулся. Ким Чен Ын воспользоваться [ситуацией] не может и, полагаю, сам в изумлении», — заявил Ланьков в беседе с «Газетой.ru».