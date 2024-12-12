Премьер Украины просит усадить русских за стол переговоров на новом «‎саммите мира»

Россия не сядет за стол переговоров с Украиной, если Запад не выступит единым фронтом и не займёт «скоординированную общую позицию» в данном вопросе. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу RTL.

«Следующий мирный саммит должен привлечь гораздо больше международных стран-партнёров и усадить русских за стол переговоров. Но, чтобы вовлечь русских, нам нужна скоординированная и общая позиция», — сказал глава украинского кабмина.