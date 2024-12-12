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Регион
12 декабря, 08:50

Премьер Украины просит усадить русских за стол переговоров на новом «‎саммите мира»

Премьер Украины Шмыгаль призвал Запад к «общей позиции» в переговорах с РФ

Россия не сядет за стол переговоров с Украиной, если Запад не выступит единым фронтом и не займёт «скоординированную общую позицию» в данном вопросе. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу RTL.

«Следующий мирный саммит должен привлечь гораздо больше международных стран-партнёров и усадить русских за стол переговоров. Но, чтобы вовлечь русских, нам нужна скоординированная и общая позиция», — сказал глава украинского кабмина.

По его словам, любые мирные переговоры с Россией нужно проводить, исходя из международного законодательства, в том числе руководствуясь положениями Устава ООН.

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Как сообщалось, 29 ноября Владимир Зеленский впервые согласился на перемирие без возвращения утраченных территорий. Однако взамен на это он потребовал вступления Украины в НАТО. В Кремле отметили, что оснований для российско-украинских переговоров в настоящее время нет. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь, заметил, что Киеву следует повременить с проведением мирных переговоров с РФ до тех пор, пока страна не укрепит свои позиции за счёт помощи западных союзников.

Обложка ©

freepik / teksomolika

Татьяна Миссуми
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