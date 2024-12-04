Генсек НАТО призвал Киев повременить с мирными переговорами

Украине следует повременить с проведением мирных переговоров с РФ до тех пор, пока она достаточно не укрепит свои позиции за счёт помощи западных союзников. Об этом в разговоре с The New York Times заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Давайте не будем обсуждать шаг за шагом, как может выглядеть мирный процесс. Убедитесь, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся мирные переговоры», – сказал Рютте.