Генсек НАТО призвал Киев повременить с мирными переговорами
Рютте: Украине стоит укрепить свои позиции, прежде чем говорить о мире с РФ
Марк Рютте и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma
Украине следует повременить с проведением мирных переговоров с РФ до тех пор, пока она достаточно не укрепит свои позиции за счёт помощи западных союзников. Об этом в разговоре с The New York Times заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Давайте не будем обсуждать шаг за шагом, как может выглядеть мирный процесс. Убедитесь, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся мирные переговоры», – сказал Рютте.
В материале отмечается, что заявление генсека НАТО прозвучало на фоне изменения позиции Владимира Зеленского в отношении мирного соглашения.
Напомним, что 29 ноября Владимир Зеленский впервые согласился на перемирие без возвращения утраченных территорий. Однако взамен на это он потребовал членство Украины в НАТО. Тем временем в Кремле сегодня отметили, что оснований для российско-украинских переговоров в настоящее время нет.