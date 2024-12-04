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4 декабря, 07:46

Генсек НАТО призвал Киев повременить с мирными переговорами

Рютте: Украине стоит укрепить свои позиции, прежде чем говорить о мире с РФ

Марк Рютте и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

Марк Рютте и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

Украине следует повременить с проведением мирных переговоров с РФ до тех пор, пока она достаточно не укрепит свои позиции за счёт помощи западных союзников. Об этом в разговоре с The New York Times заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Давайте не будем обсуждать шаг за шагом, как может выглядеть мирный процесс. Убедитесь, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся мирные переговоры», – сказал Рютте.

В материале отмечается, что заявление генсека НАТО прозвучало на фоне изменения позиции Владимира Зеленского в отношении мирного соглашения.

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Напомним, что 29 ноября Владимир Зеленский впервые согласился на перемирие без возвращения утраченных территорий. Однако взамен на это он потребовал членство Украины в НАТО. Тем временем в Кремле сегодня отметили, что оснований для российско-украинских переговоров в настоящее время нет.

Мария Любицкая
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