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3 декабря, 14:38
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«Грядёт смена власти»: Украинские СМИ узнали об альянсах против Зеленского

«Страна.ua»: На Украине началось создание альянсов из-за риска смены власти

На Украине ведётся активное создание альянсов и медиа-кампаний для смены власти. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в политических кругах.

«Все начали дружно интриговать против [Зеленского], искать выходы на близкое окружение [президента США Дональда] Трампа <...> Создаются альянсы, планируются медиа-кампании и политические проекты. Чуют, что скоро грядёт смена власти», — говорится в публикации.

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Напомним, что с конца мая этого года Зеленский официально никто, он более не обладает полномочиями президента Украины. При этом от проведения выборов в стране решили отказаться, сославшись на военное положение. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что единственной законной властью на Украине остались спикер Верховной рады и парламент.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Мария Любицкая
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