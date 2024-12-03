«Грядёт смена власти»: Украинские СМИ узнали об альянсах против Зеленского
«Страна.ua»: На Украине началось создание альянсов из-за риска смены власти
На Украине ведётся активное создание альянсов и медиа-кампаний для смены власти. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в политических кругах.
«Все начали дружно интриговать против [Зеленского], искать выходы на близкое окружение [президента США Дональда] Трампа <...> Создаются альянсы, планируются медиа-кампании и политические проекты. Чуют, что скоро грядёт смена власти», — говорится в публикации.
Напомним, что с конца мая этого года Зеленский официально никто, он более не обладает полномочиями президента Украины. При этом от проведения выборов в стране решили отказаться, сославшись на военное положение. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что единственной законной властью на Украине остались спикер Верховной рады и парламент.
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