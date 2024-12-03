«Коли вибори?» Киев обклеили листовками с критикой Зеленского

Неизвестные расклеили в Киеве листовки с лозунгами против Владимира Зеленского и киевских властей. Подобные нашли на Майдане, Дарницкой и Контрактовой площадях, а также на мосту Патона и бывшей арке Дружбы народов, сообщают украинские СМИ.

Обращаясь к Зеленскому, авторы призывают к проведению президентских выборов, которые в настоящее время откладываются по различным причинам. Наибольшее возмущение вызывает разделение украинского общества на «элиту», позволяющую себе роскошную жизнь, и простых граждан, которых загоняют в окопы на верную смерть.

«Нам фронт, а друзьям Зеленского — рестораны?» — написано на одной из листовок.

Листовки, высмеивающие киевскую власть и режим Зеленского. Обложка © Telegram / Херсонский вестник

«Когда будут мобилизованы дети блатных?» — следует из другой.