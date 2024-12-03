«Коли вибори?» Киев обклеили листовками с критикой Зеленского
В Киеве расклеили листовки с критикой режима Зеленского
Неизвестные расклеили в Киеве листовки с лозунгами против Владимира Зеленского и киевских властей. Подобные нашли на Майдане, Дарницкой и Контрактовой площадях, а также на мосту Патона и бывшей арке Дружбы народов, сообщают украинские СМИ.
Обращаясь к Зеленскому, авторы призывают к проведению президентских выборов, которые в настоящее время откладываются по различным причинам. Наибольшее возмущение вызывает разделение украинского общества на «элиту», позволяющую себе роскошную жизнь, и простых граждан, которых загоняют в окопы на верную смерть.
«Нам фронт, а друзьям Зеленского — рестораны?» — написано на одной из листовок.
Листовки, высмеивающие киевскую власть и режим Зеленского. Обложка © Telegram / Херсонский вестник
«Когда будут мобилизованы дети блатных?» — следует из другой.
«Когда будут выборы?» — говорится в ещё одной.
Напомним, что с конца мая этого года Зеленский официально никто, у него истекли полномочия президента Украины. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что единственной законной властью на Украине остались спикер Верховной рады и парламент.
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