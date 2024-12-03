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3 декабря, 09:50

«Коли вибори?» Киев обклеили листовками с критикой Зеленского

В Киеве расклеили листовки с критикой режима Зеленского

Неизвестные расклеили в Киеве листовки с лозунгами против Владимира Зеленского и киевских властей. Подобные нашли на Майдане, Дарницкой и Контрактовой площадях, а также на мосту Патона и бывшей арке Дружбы народов, сообщают украинские СМИ.

Обращаясь к Зеленскому, авторы призывают к проведению президентских выборов, которые в настоящее время откладываются по различным причинам. Наибольшее возмущение вызывает разделение украинского общества на «элиту», позволяющую себе роскошную жизнь, и простых граждан, которых загоняют в окопы на верную смерть.

«Нам фронт, а друзьям Зеленскогорестораны?» — написано на одной из листовок.

Листовки, высмеивающие киевскую власть и режим Зеленского. Обложка © Telegram / Херсонский вестник

Листовки, высмеивающие киевскую власть и режим Зеленского. Обложка © Telegram / Херсонский вестник

«Когда будут мобилизованы дети блатных?» — следует из другой.

«Когда будут выборы?» — говорится в ещё одной.

Крах Зеленского: Опрос показал, кого украинцы выбрали бы новым президентом страны
Крах Зеленского: Опрос показал, кого украинцы выбрали бы новым президентом страны

Напомним, что с конца мая этого года Зеленский официально никто, у него истекли полномочия президента Украины. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что единственной законной властью на Украине остались спикер Верховной рады и парламент.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Мария Любицкая
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