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3 декабря, 03:39

Документ передали президентам: Мединский раскрыл ранее неизвестную деталь переговоров с Украиной

Мединский: Проект мирного договора РФ и Украины в 2022 году передавали лидерам

Делегации России и Украины ещё в 2022 году на переговорах в Стамбуле подготовили 20-страничный проект мирного соглашения. Документ даже передали лидерам двух государств, но вскоре Киев пошёл на попятную и поставил крест на достигнутых договорённостях. Подробностями событий 2,5-летней давности поделился помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Всё, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась», — отметил он в беседе с РБК.

Экс-глава Минкульта РФ подчеркнул, что Москва и Киев могли достичь компромисса ещё на переговорах в Гомеле, избежав напрасного кровопролития. Однако препятствием к этому стала воля украинской стороны.

Названа дата начала «реальных переговоров» по украинскому конфликту
Названа дата начала «реальных переговоров» по украинскому конфликту

Слова Мединского ранее подтвердил и член украинской делегации на переговорах Давид Арахамия. Лидер партии «Слуга народа» отметил, что Россия была полна решимости закончить конфликт в 2022 году, если Незалежная объявит о нейтралитете и откажется от будущего в НАТО. Однако посетивший Киев экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал ничего не подписывать и «просто воевать». Европейский политик в свою очередь назвал это заявление «российской пропагандой».

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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