Документ передали президентам: Мединский раскрыл ранее неизвестную деталь переговоров с Украиной

Делегации России и Украины ещё в 2022 году на переговорах в Стамбуле подготовили 20-страничный проект мирного соглашения. Документ даже передали лидерам двух государств, но вскоре Киев пошёл на попятную и поставил крест на достигнутых договорённостях. Подробностями событий 2,5-летней давности поделился помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Всё, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась», — отметил он в беседе с РБК.

Экс-глава Минкульта РФ подчеркнул, что Москва и Киев могли достичь компромисса ещё на переговорах в Гомеле, избежав напрасного кровопролития. Однако препятствием к этому стала воля украинской стороны.