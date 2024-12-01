Названа дата начала «реальных переговоров» по украинскому конфликту

Переговоры по вопросу украинского конфликта могут начаться только после того, как Дональд Трамп вернётся в Белый дом и официально станет президентом США. При этом главным его помощником станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил политик, журналист Максим Шевченко.

В решении конфликта Орбан превратится в представителя интересов республиканца в Европе. Премьер-министр является близким другом Трампа, скорее всего, самым достоверным человеком в европейском контексте и в рамках ЕС.

«Во-первых, большое количество граждан Украины венгерской национальности были мобилизованы, призваны. Против своей воли как правило. Во-вторых, Венгрия находится рядом с пылающей страной, в которой идёт такая кровопролитная, ужасающая война. Поэтому я думаю, что 20 января 2025 года начнутся реальные переговоры», — заявил «Царьграду» Шевченко.

По словам журналиста, политики обсудят не просто заморозку, а новую геополитическую конструкцию, которая может положить конец конфликтам в Европе.