«Орешник» (ракета)
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1 декабря, 14:18

Названа дата начала «реальных переговоров» по украинскому конфликту

Политик Шевченко: Реальные переговоры по Украине начнутся 20 января 2025 года

Переговоры по вопросу украинского конфликта могут начаться только после того, как Дональд Трамп вернётся в Белый дом и официально станет президентом США. При этом главным его помощником станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил политик, журналист Максим Шевченко.

В решении конфликта Орбан превратится в представителя интересов республиканца в Европе. Премьер-министр является близким другом Трампа, скорее всего, самым достоверным человеком в европейском контексте и в рамках ЕС.

«Во-первых, большое количество граждан Украины венгерской национальности были мобилизованы, призваны. Против своей воли как правило. Во-вторых, Венгрия находится рядом с пылающей страной, в которой идёт такая кровопролитная, ужасающая война. Поэтому я думаю, что 20 января 2025 года начнутся реальные переговоры»,заявил «Царьграду» Шевченко.

По словам журналиста, политики обсудят не просто заморозку, а новую геополитическую конструкцию, которая может положить конец конфликтам в Европе.

Путин заявил, что выдвинул Киеву условия для наступления мира, а не переговоров
Путин заявил, что выдвинул Киеву условия для наступления мира, а не переговоров

Ранее бизнесмен Виктор Бут заявил обратное и рассказал, что переговоры Трампа и Путина пройдут до 20 января 2025 года. Обсуждение запланируют провести намного раньше из-за ответного удара ВС РФ ракетой средней дальности «Орешник» по Украине. На данный момент эта атака вызвала серьёзную озабоченность Вашингтона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Наталья Афонина
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