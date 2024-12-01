Бут спрогнозировал переговоры Путина и Трампа до 20 января из-за «‎Орешника»

Ответный удар ВС РФ ракетой средней дальности «Орешник» по Украине вызвал серьёзную озабоченность Вашингтона. Сейчас в США рассматривают варианты противостояния новейшему российскому оружию, которое обнулило все предыдущие попытки нанести нам стратегический удар и привести к поражению России. Таким мнением поделился бизнесмен Виктор Бут в интервью kp.ru.

«Идёт такой только очень точечный анализ того, что можно противопоставить «Орешнику». Были попытки заявить, что «Орешник» Patriot блок-4 или блок-3 вполне могут перехватить. Но другие специалисты говорят: нет, Patriot его перехватить не сможет», — отметил Бут.

В связи с этим в Белом доме взяли паузу на обдумывание дальнейшей стратегии поведения. Бут не исключил, что на связь с Владимиром Путиным может выйти новоизбранный президент США Дональд Трамп, тем более Москва уже подавала ему сигналы. Бизнесмен считает, что телефонный разговор лидеров двух стран может состояться ещё до 20 января, до официального вступления Трампа в должность.

«Мы ждём все-таки, когда состоится этот контакт избранного президента США с нашим президентом. И, видимо, во время этого разговора будут затронуты и обсуждены все насущные вопросы. Во-первых, это то, что нельзя уже откладывать, — восстановление активного канала коммуникации. <…> Для нас главное — не просто слушать то, что он [Трамп] говорит, а наблюдать за тем, что он будет делать», — отметил Бут.