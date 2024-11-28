Путин заявил, что выдвинул Киеву условия для наступления мира, а не переговоров
Президент России Владимир Путин заявил, что июньский перечень требований к Киеву необходимо соблюсти для наступления мира, а не переговоров. В эти условия входит вывод ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО.
«Я предварительных условий не формулировал. Я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров такие. Я просто говорил о наших условиях мира. На мой взгляд, условия мира, долгосрочного, устойчивого, могли быть такими, такими и такими», — заявил Путин в ответ на вопросы журналистов в Астане после заседания саммита ОДКБ.
Глава государства добавил, что условия подробно изложены в его июньском выступлении на встрече с руководством МИД РФ.
Как сообщал Life.ru, ранее Путин назвал условия для мирных переговоров с Киевом. Во-первых, по словам лидера РФ, Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого и официального отказа Киева от планов вступления в НАТО и другие альянсы огонь будет прекращён незамедлительно. Сегодня лидер России заявлял, что страны Запада хотят восстановить с Россией контакты по Украине, однако напрямую они об этом пока не сообщали.
Life.ru