Путин: Страны Запада хотят восстановить с Россией контакты по Украине

Некоторые западные страны хотят возобновить контакты с Россией для обсуждения вопросов по Украине и других общеевропейских вопросов, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что лидеры стран не выходили на прямой контакт, однако есть информация о том, что они хотели бы это сделать.

«У нас контакты продолжаются, как это ни покажется странным, со многими странами, с которыми у нас очень сложные отношения. Да, у меня не было прямых контактов с руководителями этих стран, но я знаю, что некоторые из них проявляют желание эти контакты возобновить, пообсуждать текущие проблемы, связанные с событиями на Украине, в двустороннем плане, в общеевропейском контексте», — заявил Путин.