Путин: Страны Запада хотят восстановить с Россией контакты по Украине
Некоторые западные страны хотят возобновить контакты с Россией для обсуждения вопросов по Украине и других общеевропейских вопросов, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что лидеры стран не выходили на прямой контакт, однако есть информация о том, что они хотели бы это сделать.
«У нас контакты продолжаются, как это ни покажется странным, со многими странами, с которыми у нас очень сложные отношения. Да, у меня не было прямых контактов с руководителями этих стран, но я знаю, что некоторые из них проявляют желание эти контакты возобновить, пообсуждать текущие проблемы, связанные с событиями на Украине, в двустороннем плане, в общеевропейском контексте», — заявил Путин.
Кроме того, Россия всегда готова к переговорам с властями в Киеве на уже озвученных МИДом в июне этого года условиях. Напомним, что в условия входит вывод Киевом войск с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Боевые действия, по словам Путина, прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие.
Ранее Владимир Путин заявил, что в течение дня может случиться что угодно. Так лидер ответил на вопрос об ударах по центрам принятия решений в Киеве. Также он сказал, что единовременный удар несколькими баллистическими ракетами «Орешник» может по мощности быть сравним с ядерной бомбой.
Life.ru