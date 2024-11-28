«Спросите у старших»: Путин оценил желание российской семьи назвать ребёнка Орешником

Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы о выборе имени для ребёнка, насколько бы оно не было патриотическим, лучше обсуждать со старшими родственниками, а не с лидером государства. Так глава отреагировал на вопрос о семье, где малыша планируют назвать в честь баллистической ракеты «Орешник».

«Это их личное, семейное дело. Пусть они ещё с бабушкой, дедушкой посоветуются. Это будет правильнее, чем советоваться со мной. Я занимаюсь своим делом, а у них такое событие предстоит», — сказал Путин.

Лидер пожелал всего самого доброго будущим родителям и добавил, что выбор имени является сугубо семейным вопросом, который не следует комментировать.