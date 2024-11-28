«Орешник» (ракета)
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28 ноября, 14:21

«Спросите у старших»: Путин оценил желание российской семьи назвать ребёнка Орешником

Путин не стал давать советы семье, которая хочет назвать малыша Орешником

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы о выборе имени для ребёнка, насколько бы оно не было патриотическим, лучше обсуждать со старшими родственниками, а не с лидером государства. Так глава отреагировал на вопрос о семье, где малыша планируют назвать в честь баллистической ракеты «Орешник».

«Это их личное, семейное дело. Пусть они ещё с бабушкой, дедушкой посоветуются. Это будет правильнее, чем советоваться со мной. Я занимаюсь своим делом, а у них такое событие предстоит», — сказал Путин.

Лидер пожелал всего самого доброго будущим родителям и добавил, что выбор имени является сугубо семейным вопросом, который не следует комментировать.

Мужская рука и забота о россиянах: Шаман раскрыла сакральный смысл названия «Орешник»
Мужская рука и забота о россиянах: Шаман раскрыла сакральный смысл названия «Орешник»

Напомним, супруги из Набережных Челнов планируют назвать своего следующего, 15-го малыша, Орешником или Орешницей. Прежде эта же пара назвала дочь Россией-Святосией-Святороссией. Неугомонные родители заявили, что останавливаться на достигнутом не планируют.

Николай Рюмин
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