Многодетная пара из Набережных Челнов назовёт 15-го ребёнка в честь «Орешника»

Супруги из Набережных Челнов хотят назвать своего следующего, 15-го ребёнка, Орешником или Орешницей. В прошлом году пара назвала свою новорождённую дочь Россией-Святосией-Святороссией, передаёт « Газета.ru ». По словам отца семейства Владимира Сухова, они не собираются останавливаться.

«Конечно, мы не собираемся останавливаться на многодетной счастливой рождаемости любимых, здоровых, сильных, добрых, мудрых детей в нашей дружной семье. А что касается нашего защитника «Орешника», мы не против и Орешницы, и Путника, Путницы, Спутника, Спутницы во имя и во славу защиты планеты, земли Российской Федерации. <...> Во имя спасения планеты. Быть добру», — сказал Сухов.