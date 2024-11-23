«Орешник» (ракета)
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23 ноября, 14:19

Многодетная пара из Набережных Челнов назовёт 15-го ребёнка в честь «Орешника»

Супруги из Набережных Челнов хотят назвать своего следующего, 15-го ребёнка, Орешником или Орешницей. В прошлом году пара назвала свою новорождённую дочь Россией-Святосией-Святороссией, передаёт «Газета.ru». По словам отца семейства Владимира Сухова, они не собираются останавливаться.

«Конечно, мы не собираемся останавливаться на многодетной счастливой рождаемости любимых, здоровых, сильных, добрых, мудрых детей в нашей дружной семье. А что касается нашего защитника «Орешника», мы не против и Орешницы, и Путника, Путницы, Спутника, Спутницы во имя и во славу защиты планеты, земли Российской Федерации. <...> Во имя спасения планеты. Быть добру», — сказал Сухов.

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Напомним, что «Орешник» — это новейшая российская ракета. Первый раз её применили 21 ноября ВС РФ в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными снарядами. Эти ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду) и неподвластны никаким системам ПВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ibragimova

Полина Никифорова
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