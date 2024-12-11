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Регион
11 декабря, 14:17

Подоляк признал, что Украина готова к переговорам с Россией, но поставил условие

Подоляк признал, что Украина готова к переговорам с Россией

Украина действительно готова к переговорам с Россией, но будет требовать «справедливых условий в соответствии с международным правом». Об этом заявил советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

При этом Подоляк подчеркнул, что кроме российской и украинской позиции других официальных предложений по завершению конфликта пока не было.

«Перейдем к тому, что официальных сегодня предложений как это все завершить нет. Кроме официальной позиции Украины и официальной позиции России», — сказал Подоляк.

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А ранее сегодня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что переговоры с Украиной могут состояться уже в 2025 году, однако исключительно на условиях России. Он подчеркнул, что «хотелки» президента Владимира Зеленского в данном вопросе неприемлемы.

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ТАСС / ЕРА

Александра Вишнякова
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