Подоляк признал, что Украина готова к переговорам с Россией, но поставил условие

Украина действительно готова к переговорам с Россией, но будет требовать «справедливых условий в соответствии с международным правом». Об этом заявил советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

При этом Подоляк подчеркнул, что кроме российской и украинской позиции других официальных предложений по завершению конфликта пока не было.

«Перейдем к тому, что официальных сегодня предложений как это все завершить нет. Кроме официальной позиции Украины и официальной позиции России», — сказал Подоляк.