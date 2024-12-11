Названо условие, при котором переговоры с Украиной могут пройти уже в 2025 году
Сальдо: Переговоры с Украиной могут состояться уже в 2025 году
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что переговоры с Украиной могут состояться уже в 2025 году, однако исключительно на условиях России. Он подчеркнул, что «хотелки» президента Владимира Зеленского в данном вопросе неприемлемы.
«Наш президент неоднократно говорил, что РФ всегда готова к переговорам. Только к переговорам, которые будут иметь результаты. Не в то время мы живём, когда можно просто встретиться, поговорить и за круглым столом наметить пути развития», — приводит РИА «Новости» слова Сальдо.
Он подчеркнул, что переговоры с Киевом могут состояться исключительно на условиях и в интересах Москвы. Так, все освобождённые территории должны остаться в составе РФ, а киевский режим должен отказаться от размещения контингента НАТО на территории Украины.
Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что Зеленский готов к переговорам. Кремль уже изучил предложение американского политика и напомнил, что нужно для выхода на мирную траекторию.
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