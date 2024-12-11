Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что переговоры с Украиной могут состояться уже в 2025 году, однако исключительно на условиях России. Он подчеркнул, что «хотелки» президента Владимира Зеленского в данном вопросе неприемлемы.

«Наш президент неоднократно говорил, что РФ всегда готова к переговорам. Только к переговорам, которые будут иметь результаты. Не в то время мы живём, когда можно просто встретиться, поговорить и за круглым столом наметить пути развития», — приводит РИА «Новости» слова Сальдо.

Он подчеркнул, что переговоры с Киевом могут состояться исключительно на условиях и в интересах Москвы. Так, все освобождённые территории должны остаться в составе РФ, а киевский режим должен отказаться от размещения контингента НАТО на территории Украины.