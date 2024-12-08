Украина, скорее всего, не сможет сохраниться в нынешнем виде. Русофобская политика Киева и зависимость от Запада могут привести к экономическому упадку, массовой миграции населения и утрате суверенитета страны, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Будущее Украины в её нынешнем виде маловероятно. Последствия русофобской политики и вассальной зависимости от Запада приведут страну к экономической деградации, массовому оттоку населения и утрате суверенитета», — сказал РИА «Новости» глава региона.

Есть вероятность, что Украина станет территорией «без перспектив и будущего». Для того чтобы создать жизнеспособную государственную структуру, необходимо ввести кардинальные изменения, которые Киев пока рассматривает.