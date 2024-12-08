Сальдо: Сохранение Украины в нынешнем виде маловероятно
Украина, скорее всего, не сможет сохраниться в нынешнем виде. Русофобская политика Киева и зависимость от Запада могут привести к экономическому упадку, массовой миграции населения и утрате суверенитета страны, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Будущее Украины в её нынешнем виде маловероятно. Последствия русофобской политики и вассальной зависимости от Запада приведут страну к экономической деградации, массовому оттоку населения и утрате суверенитета», — сказал РИА «Новости» глава региона.
Есть вероятность, что Украина станет территорией «без перспектив и будущего». Для того чтобы создать жизнеспособную государственную структуру, необходимо ввести кардинальные изменения, которые Киев пока рассматривает.
Ранее Украине и вовсе предрекли самораспад после того, как начнётся процесс урегулирования конфликта. Народ поймёт, что заплатил слишком большую цену за прихоти Зеленского. Есть вероятность, что Киев вовсе не переживёт новые президентские выборы.
Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe