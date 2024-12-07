Процесс мирного урегулирования украинского конфликта может запустить процесс самораспада Киева. В этои момент люди поймут, что заплатили очень большую цену за идеи «кровавого комика Зеленского» и за «обанкротившуюся идею евроинтеграции», уверен глава крымского парламента Владимир Константинов.

Уже не раз Россия рассказывала о пунктах, которые Украина должна поддержать, чтобы провести переговоры и урегулировать конфликт. Например, основные условия недавно ещё раз озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону дипломат объяснил, что Киеву необходимо отказаться от территорий, прекратить распространение антироссийских настроений, остановить атаки на УПЦ и отказаться от стремления вступить в НАТО.