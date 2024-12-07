«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 09:09

Украине предрекли самораспад

Константинов: Процесс мирного урегулирования приведёт к самораспаду Киева

Процесс мирного урегулирования украинского конфликта может запустить процесс самораспада Киева. В этои момент люди поймут, что заплатили очень большую цену за идеи «кровавого комика Зеленского» и за «обанкротившуюся идею евроинтеграции», уверен глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Украина может не пережить новые президентские выборы из-за отсутствия определяющей идеи. Потому возможен её самораспад на отдельные территории», — заявил Константинов РИА «Новости».

Окопы как телестудии: Зеленский завёл старую шарманку о проведении выборов на Украине
Окопы как телестудии: Зеленский завёл старую шарманку о проведении выборов на Украине

Уже не раз Россия рассказывала о пунктах, которые Украина должна поддержать, чтобы провести переговоры и урегулировать конфликт. Например, основные условия недавно ещё раз озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону дипломат объяснил, что Киеву необходимо отказаться от территорий, прекратить распространение антироссийских настроений, остановить атаки на УПЦ и отказаться от стремления вступить в НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Наталья Афонина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar