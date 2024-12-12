Фицо оценил способность Трампа положить СВО конец за 24 часа
Фицо усомнился в обещании Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Предложения будущего американского лидера Дональда Трампа по Украине во время нового президентского срока будут отличаться от тех обещаний, которые он давал во время предвыборной кампании. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя слова политика о планах положить СВО конец за сутки.
«Он обещал закончить войну за 24 часа. Конечно, это были предвыборные слова, но он должен будет что-то показать, а сейчас мы видим несколько двусмысленных заявлений. В любом случае, всё будет не так, как он сказал», — заявил премьер в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.
Ранее Трамп заявлял, что разрешение конфликта на Украине является важнейшей задачей для США на мировой арене. Кроме того, он не раз высказывал намерение завершить СВО в течение 24 часов, что вызывало сомнения у политологов. Однако после встречи с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце он заявил, что украинский лидер готов к переговорам, поэтому надежду терять не стоит.