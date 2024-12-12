Фицо оценил способность Трампа положить СВО конец за 24 часа

Предложения будущего американского лидера Дональда Трампа по Украине во время нового президентского срока будут отличаться от тех обещаний, которые он давал во время предвыборной кампании. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя слова политика о планах положить СВО конец за сутки.

«Он обещал закончить войну за 24 часа. Конечно, это были предвыборные слова, но он должен будет что-то показать, а сейчас мы видим несколько двусмысленных заявлений. В любом случае, всё будет не так, как он сказал», — заявил премьер в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.