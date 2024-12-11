Байден подготовил в наследство Трампу секретный меморандум о борьбе с Россией

Президент США Джо Байден одобрил секретный меморандум по национальной безопасности страны. Документ должен стать «дорожной картой» для будущей администрации республиканца Дональда Трампа. Однако его содержимое не намерены публиковать из-за «чувствительности» некоторых выводов, сообщает Associated Press.

Документ начали разрабатывать летом 2024 года, и его основной темой стало сотрудничество между Россией, Китаем, Ираном и КНДР. Он призван подсказать, как избежать сближения четырёх стран, которые являются противниками и конкурентами Соединённых Штатов.

Кроме того, меморандум включает в себя широкие рекомендации, среди которых улучшение межведомственного взаимодействия, ускорение обмена информацией с союзниками о планах противников, анализ санкций «и других экономических инструментов» для их максимальной эффективности. Важным пунктом значится усиление подготовки к управлению одновременными кризисами с участием РФ, Китая, Ирана и КНДР.

И хотя взгляды Байдена и Трампа на глобальную политику значительно различаются, по мнению Associated Press, в переходный период чиновники будут пытаться координировать действия по вопросам национальной безопасности.