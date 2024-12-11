Байден подготовил в наследство Трампу секретный меморандум о борьбе с Россией
AP: Байден одобрил секретный меморандум для Трампа о РФ и ещё трёх странах
Президент США Джо Байден одобрил секретный меморандум по национальной безопасности страны. Документ должен стать «дорожной картой» для будущей администрации республиканца Дональда Трампа. Однако его содержимое не намерены публиковать из-за «чувствительности» некоторых выводов, сообщает Associated Press.
Документ начали разрабатывать летом 2024 года, и его основной темой стало сотрудничество между Россией, Китаем, Ираном и КНДР. Он призван подсказать, как избежать сближения четырёх стран, которые являются противниками и конкурентами Соединённых Штатов.
Кроме того, меморандум включает в себя широкие рекомендации, среди которых улучшение межведомственного взаимодействия, ускорение обмена информацией с союзниками о планах противников, анализ санкций «и других экономических инструментов» для их максимальной эффективности. Важным пунктом значится усиление подготовки к управлению одновременными кризисами с участием РФ, Китая, Ирана и КНДР.
И хотя взгляды Байдена и Трампа на глобальную политику значительно различаются, по мнению Associated Press, в переходный период чиновники будут пытаться координировать действия по вопросам национальной безопасности.
Напомним, в Кремле сообщили, что администрация Байдена оставит Трампу «тяжёлое наследство» в российско-американских отношениях. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о возможном ужесточении Белым домом санкций против нефти из РФ.
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