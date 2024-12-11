Трамп не даст направить замороженные активы РФ киевскому режиму, пишут СМИ

Избранный лидер США Дональд Трамп может посодействовать разморозке российских активов, чтобы внести коррективы в условия кредита Джо Байдена киевскому режиму. С таким предположением выступила газета The New York Times (NYT).

Журналисты пояснили, что часть республиканцев может выступить против данной инициативы. Также решение Трампа вряд ли сможет оказать влияние на европейскую часть займа. Издание отмечает, что Джо Байден кредитом из российских средств стремится обеспечить Украине «экономическую стабильность» даже после возвращения Трампа к власти.