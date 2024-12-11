Трамп не даст направить замороженные активы РФ киевскому режиму, пишут СМИ
NYT: Трамп может повлиять на разморозку российских активов
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Избранный лидер США Дональд Трамп может посодействовать разморозке российских активов, чтобы внести коррективы в условия кредита Джо Байдена киевскому режиму. С таким предположением выступила газета The New York Times (NYT).
Журналисты пояснили, что часть республиканцев может выступить против данной инициативы. Также решение Трампа вряд ли сможет оказать влияние на европейскую часть займа. Издание отмечает, что Джо Байден кредитом из российских средств стремится обеспечить Украине «экономическую стабильность» даже после возвращения Трампа к власти.
Напомним, Кремль будет иметь полное право дать сопоставимый ответ, если Запад решит направить доходы от замороженных российских активов на погашение выданного Киеву кредита. В таком случае Москва изымет соразмерный объём западных денег. Ранее Байден направил в Конгресс тайный запрос на выделение 24 миллиардов долларов на нужды Украины и восполнения оружейных запасов Штатов. Предполагается, что так уходящий лидер пытается подпортить жизнь Трампа после инаугурации.