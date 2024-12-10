Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

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Регион
10 декабря, 05:41

США снабдили ВСУ сотнями ракет Patriot в преддверии ухода Байдена

Америка отправила Украине 847 ракет Patriot на 3,26 миллиарда долларов

Власти США направили киевскому режиму не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) общей суммой на 3,26 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчёты Пентагона.

После российского удара ракетой «Орешник» по предприятию «Южмаш» Нидерланды послали киевской военной машине дополнительные системы ПВО Patriot. Американские партнёры выделили ещё два комплекса Patriot в рамках последующих пакетов помощи. Этого было недостаточно, так как Украина нуждалась в современных ракетах-перехватчиках системы MSE.

Этим летом координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что Киеву приоритетно поставят ракеты MSE, как только те покинут конвейер. По словам служащего, они будут доставляться в течение следующих 16 месяцев. Известно, что поставки ракет обошлись Белому дому в 3,26 миллиарда долларов. Этх средств хватило, чтобы закупить 847 систем MSE.

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Ранее советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что отправленные Украине танки Abrams не являются качественным средством для ведения боевых действий. На форуме по нацобороне в Калифорнии он заявил, что эта техника не годится для требований ВСУ.

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Wikipedia / Mark Holloway

Николай Рюмин
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